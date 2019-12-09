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Начались продажи VW Golf восьмого поколения

Начались продажи VW Golf восьмого поколения

В Германии теперь можно купить VW Golf нового поколения. Это уже восьмое поколение «Гольфа». В базовой комплектации он стоит 20 000 евро.

В «базе» новый Golf имеет много полезного оборудования. Так, например, у него есть технология Car2X с 800-метровым рабочим диапазоном, помощники водителя, активные системы безопасности, а также виртуальная приборная панель, современный кондиционер и светодиодные фары.

Комплектация Life дополнительно получила несколько интересных «фишек», а также кожаный руль и отделку салона хромом. Такая версия оснащается 1,5 л двигателем TSI мощностью 130 л.с. Её цена – от 27 510 евро. Раньше, кстати, у «Гольфа» такой комплектации ещё не было.

Сейчас VW Golf восьмого поколения доступен только с двумя бензиновыми и двумя дизельными моторами. Среди них есть новый 2,0 л дизель TDI мощностью 115 и 150 л.с. Он на 17% меньше расходует топлива, чем его предшественник.

В 2020 году VW добавит в линейку двигателей нового Golf больше моторов. Покупателям также предложат версию с гибридной силовой установкой мощностью 245 «лошадей».

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По материалам autonews.ua
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