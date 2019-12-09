OPPO выйдет на рынок «умных» телевизоров и смарт-часов

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Исполнительный директор OPPO Чен Миньонг (Chen Mingyong) рассказал о планах бренда по развитию новых направлений потребительской электроники.
OPPO сейчас является одним из ведущих в мире поставщиков смартфонов. По оценкам IDC, в третьем квартале текущего года компания отгрузила 31,2 млн аппаратов, заняв 8,7 % глобального рынка. Это соответствует пятому месту в рейтинге производителей смартфонов.
По словам Миньонга, в дальнейшем компания намерена выпускать «умные» телевизоры и смарт-часы. В частности, наручный хронометр под брендом OPPO увидит свет в первом квартале наступающего года.
Ещё одним направлением может стать робототехника. Очевидно, речь идёт об устройствах для «умного» дома, но вдаваться в подробности на этот счёт руководитель OPPO не стал.
Чен Миньонг также напомнил, что в течение трёх лет компания инвестирует 50 млрд иен (примерно 7,1 млрд долларов США) в различные исследования и разработки. Это, в частности, технологии 5G/6G, искусственный интеллект, дополненная реальность (AR), большие данные и пр.
Также Миньонг сообщил, что компания намерена заняться разработкой собственных процессоров. Вывести на рынок такие чипы планируется в обозримом будущем.
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