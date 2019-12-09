0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

OPPO выйдет на рынок «умных» телевизоров и смарт-часов

OPPO выйдет на рынок «умных» телевизоров и смарт-часов

Исполнительный директор OPPO Чен Миньонг (Chen Mingyong) рассказал о планах бренда по развитию новых направлений потребительской электроники.

OPPO сейчас является одним из ведущих в мире поставщиков смартфонов. По оценкам IDC, в третьем квартале текущего года компания отгрузила 31,2 млн аппаратов, заняв 8,7 % глобального рынка. Это соответствует пятому месту в рейтинге производителей смартфонов.

По словам Миньонга, в дальнейшем компания намерена выпускать «умные» телевизоры и смарт-часы. В частности, наручный хронометр под брендом OPPO увидит свет в первом квартале наступающего года.

Ещё одним направлением может стать робототехника. Очевидно, речь идёт об устройствах для «умного» дома, но вдаваться в подробности на этот счёт руководитель OPPO не стал.

Чен Миньонг также напомнил, что в течение трёх лет компания инвестирует 50 млрд иен (примерно 7,1 млрд долларов США) в различные исследования и разработки. Это, в частности, технологии 5G/6G, искусственный интеллект, дополненная реальность (AR), большие данные и пр.

Также Миньонг сообщил, что компания намерена заняться разработкой собственных процессоров. Вывести на рынок такие чипы планируется в обозримом будущем.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.