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Банковские отделения будут существовать еще не менее 20 лет

Банковские отделения будут существовать еще не менее 20 лет

Банковские отделения будут существовать еще не менее 20 лет. Особенно это касается тех банков, у которых есть крупные сети.

К такому мнению пришли банкиры в ходе круглого стола «Банки из будущего: как изменится банковский бизнес в цифровую эпоху», организованного «Финансовым клубом».

«Еще лет 20 отделения сохранят свое место под солнцем. Особенно это касается тех банков, у которых есть крупные сети. Если говорить о долгосрочной перспективе, то мое мнение, что отделений не будет», – считает заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов.

Уже сейчас есть прогрессивные клиенты, которым банковские отделения не нужны.

«Если клиент приходит, значит, ему что-то непонятно. Но со временем все мобильные приложения будут похожи, и клиентам станет понятно, как пользоваться теми или иными услугами», – пояснил Прусов.

«Мое мнение, что отделения уже свой век отжили. Но в ближайшее время будет происходить изменение роли отделений: будет более плотная интеграция с цифровыми каналами», – говорит начальник управления розничных продаж банка «Пивденный» Антон Переяславец.

Он уточнил, что есть клиенты, которые до сих пор хотят приходить в отделения: им нужна коммуникация, живое общение. Такие клиенты проводят текущие операции – оплачивают коммунальные платежи, многим по-прежнему необходимы выписки, справки на бумаге.

«До сих пор есть много процессов, которые заставляют клиентов приходить в отделения. Частично решить проблему помогает развитие дистанционных каналов обслуживания. Если говорить об интернет-банкинге, то количество клиентов, которые пользуются этим каналом, постоянно растет. Если говорить о нашем банке, то каждый месяц тысячи клиентов подключаются к интернет-банкингу и более 50% активно пользуются этим каналом. Также мы запустили чат-бот и менее чем за полгода около 20% обращений мигрировало в этот канал коммуникации», – рассказывает Антон Переяславец.

Председатель правления Идея Банка Михаил Власенко уточняет, что онлайн идут операции, которые можно осуществить в один-два клика. «Но вопрос с оформлением крупного депозита, выдача ипотеки и другие серьезные продукты требуют личного общения», – объясняет банкир.

«В краткосрочной перспективе отделения останутся, поскольку нужен контакт человека с человеком, чтобы распространять информацию о банковских услугах и передавать опыт клиентам», – считает заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников.

Председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов напомнил, что существование отделений – это и требование времени. «Комплаенс и финмониторинг никто не отменял. Банковское отделение – это точка для анализа и идентификации клиента. К тому же в Украине большой объем работы в отделениях «завязан» на наличных деньгах», – пояснил Сергей Мамедов.

По материалам Финансовый клуб
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