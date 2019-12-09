Банковские отделения будут существовать еще не менее 20 лет. Особенно это касается тех банков, у которых есть крупные сети.

К такому мнению пришли банкиры в ходе круглого стола «Банки из будущего: как изменится банковский бизнес в цифровую эпоху», организованного «Финансовым клубом».

«Еще лет 20 отделения сохранят свое место под солнцем. Особенно это касается тех банков, у которых есть крупные сети. Если говорить о долгосрочной перспективе, то мое мнение, что отделений не будет», – считает заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов.

Уже сейчас есть прогрессивные клиенты, которым банковские отделения не нужны.

«Если клиент приходит, значит, ему что-то непонятно. Но со временем все мобильные приложения будут похожи, и клиентам станет понятно, как пользоваться теми или иными услугами», – пояснил Прусов.

«Мое мнение, что отделения уже свой век отжили. Но в ближайшее время будет происходить изменение роли отделений: будет более плотная интеграция с цифровыми каналами», – говорит начальник управления розничных продаж банка «Пивденный» Антон Переяславец.

Он уточнил, что есть клиенты, которые до сих пор хотят приходить в отделения: им нужна коммуникация, живое общение. Такие клиенты проводят текущие операции – оплачивают коммунальные платежи, многим по-прежнему необходимы выписки, справки на бумаге.

«До сих пор есть много процессов, которые заставляют клиентов приходить в отделения. Частично решить проблему помогает развитие дистанционных каналов обслуживания. Если говорить об интернет-банкинге, то количество клиентов, которые пользуются этим каналом, постоянно растет. Если говорить о нашем банке, то каждый месяц тысячи клиентов подключаются к интернет-банкингу и более 50% активно пользуются этим каналом. Также мы запустили чат-бот и менее чем за полгода около 20% обращений мигрировало в этот канал коммуникации», – рассказывает Антон Переяславец.

Председатель правления Идея Банка Михаил Власенко уточняет, что онлайн идут операции, которые можно осуществить в один-два клика. «Но вопрос с оформлением крупного депозита, выдача ипотеки и другие серьезные продукты требуют личного общения», – объясняет банкир.

«В краткосрочной перспективе отделения останутся, поскольку нужен контакт человека с человеком, чтобы распространять информацию о банковских услугах и передавать опыт клиентам», – считает заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников.

Председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов напомнил, что существование отделений – это и требование времени. «Комплаенс и финмониторинг никто не отменял. Банковское отделение – это точка для анализа и идентификации клиента. К тому же в Украине большой объем работы в отделениях «завязан» на наличных деньгах», – пояснил Сергей Мамедов.