Украинцы спрогнозировали курс гривны в ближайшие полгода (опрос)

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Большинство украинцев осенью были оптимистически настроены по поводу перспектив национальной валюты.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Research & Branding Group, который проводился в октябре 2019 года.
Украинцы оценивают нынешний курс гривны относительно доллара и евро как:
Как изменится курс гривны в ближайшие полгода:
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