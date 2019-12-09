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Украинцы спрогнозировали курс гривны в ближайшие полгода (опрос)

Украинцы спрогнозировали курс гривны в ближайшие полгода (опрос)

Большинство украинцев осенью были оптимистически настроены по поводу перспектив национальной валюты.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Research & Branding Group, который проводился в октябре 2019 года.

Украинцы оценивают нынешний курс гривны относительно доллара и евро как:

  • соответствующий валютному рынку – 23% респондентов;
  • немного занижен – 17%;
  • очень занижен – 16%;
  • немного завышен – 9%;
  • существенно завышен – 5%.

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Как изменится курс гривны в ближайшие полгода:

  • 31% – уверены, что гривна вырастет;
  • 30% – останется в пределах нынешних валютных колебаний;
  • 12% – будет снижаться.

По материалам Finance.UA
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