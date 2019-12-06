Акцизы на автогаз, бензин и дизтопливо предлагает уравнять

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Депутат от “Слуги народа” Ольга Василевская-Смаглюк при подготовке законопроекта №2317 (относительно улучшения администрирования акцизного налога) ко второму чтению подала правку об уравнивании ставок акцизного налога на сжиженный газ и бензин до 139,5 евро за 1000 литров, но предложение пока отклонили.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источники в комитете.
Депутат, в частности, предлагает снизить акциз на бензин с текущих 213,5 евро за 1000 литров до 139,5 евро, а на сжиженный газ – поднять в 2,7 раза, с 52 евро до 139,5 евро за 1000 литров. Таким же акцизом сейчас облагается дизтопливо.
“Правка Василевской-Смаглюк была отклонена, однако по процедуре у депутата остается возможность внести ее снова с голоса при рассмотрении законопроекта в сессионном зале парламента”, – говорится в сообщении.
Перед этим заместитель председателя правления “Укртатнафты”, инициировавшей пересмотр акцизов, Руслан Ляпка заявил, что подача правки о пересмотре ставок акцизного налога планируется при подготовке ко второму чтению законопроекта №1210 об изменениях в Налоговый кодекс.
“Оба эти законопроекта – №2317 и №1210 – сейчас находятся на стадии подготовки ко второму чтению и будут рассмотрены парламентом в последнюю пленарную неделю 17-20 декабря”, – пишет enkorr.
Ольга Василевская-Смаглюк до избрания в Раду работала журналистом телеканала “1+1”, который принадлежит группе “Приват”. Она входит в группу нардепов, ориентированных на совладельца группы Игоря Коломойского.
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