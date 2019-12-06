0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 184 0

Акцизы на автогаз, бензин и дизтопливо предлагает уравнять

Акцизы на автогаз, бензин и дизтопливо предлагает уравнять

Депутат от “Слуги народа” Ольга Василевская-Смаглюк при подготовке законопроекта №2317 (относительно улучшения администрирования акцизного налога) ко второму чтению подала правку об уравнивании ставок акцизного налога на сжиженный газ и бензин до 139,5 евро за 1000 литров, но предложение пока отклонили.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источники в комитете.

Депутат, в частности, предлагает снизить акциз на бензин с текущих 213,5 евро за 1000 литров до 139,5 евро, а на сжиженный газ – поднять в 2,7 раза, с 52 евро до 139,5 евро за 1000 литров. Таким же акцизом сейчас облагается дизтопливо.

“Правка Василевской-Смаглюк была отклонена, однако по процедуре у депутата остается возможность внести ее снова с голоса при рассмотрении законопроекта в сессионном зале парламента”, – говорится в сообщении.

Перед этим заместитель председателя правления “Укртатнафты”, инициировавшей пересмотр акцизов, Руслан Ляпка заявил, что подача правки о пересмотре ставок акцизного налога планируется при подготовке ко второму чтению законопроекта №1210 об изменениях в Налоговый кодекс.

“Оба эти законопроекта – №2317 и №1210 – сейчас находятся на стадии подготовки ко второму чтению и будут рассмотрены парламентом в последнюю пленарную неделю 17-20 декабря”, – пишет enkorr.

Ольга Василевская-Смаглюк до избрания в Раду работала журналистом телеканала “1+1”, который принадлежит группе “Приват”. Она входит в группу нардепов, ориентированных на совладельца группы Игоря Коломойского.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.