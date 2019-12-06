Водительские права уже можно показывать через приложение в бета-режиме — Минцифры

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Приложение “государства в смартфоне” запускается в бета-режиме, первые услуги, которые будут доступны в приложении – это электронные водительские права и технический паспорт.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге по результатам заседания правительства.
“Сегодня мы запускаем первую очередь бета-тестирования приложения “Действие”.
Первые услуги, которые будут в приложении : возможность использовать электронные права и техпаспорт. Реально, офлайн в жизни, с помощью приложения”, – заявил он.
Также Федоров заявил, что в приложении также будет возможность общаться с государством через мессенджеры и задавать вопросы.
По его словам, новые услуги позволят получить миллионы пользователей приложения среди украинцев. Также он отметил, что разработка приложения ничего не стоила государственному бюджету.
“Это приложение мы разработали за несколько месяцев, до этого его не могли разработать лет 20.
Наши партнеры – это компания ЕРАМ, мы потратили 0 гривен бюджета и скоро получаем на баланс за 1 грн это приложение.
И это также хороший сигнал, потому что это впервые в истории украинские компании такого масштаба готовы помогать”, – подчеркнул министр.
Также Федоров поблагодарил МВД за сотрудничество во внедрении новых функций.
“Я очень рад, что в работу включились МВД. Это положительный опыт взаимодействия министерств в государстве”.
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