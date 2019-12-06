Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год.
Соответствующие сведения содержатся на сайте Верховной Рады.
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14 ноября 2019 года Верховная Рада приняла во втором и третьем чтениях закон о госбюджете на 2020 год.
За соответствующее решение 14 ноября проголосовали 279 депутатов. В третьем чтении за бюджет проголосовали 280 депутатов.
Бюджет на 2020 год базируется курсе 27,5 гривны за доллар. Доходы бюджета должны составить 1,09 триллиона гривен, а расходы – 1,18 триллиона гривен.
Минимальная зарплата вырастет до 4723 гривен в месяц, прожиточный минимум – до 2102 гривен в месяц (в то же время его повысят с 1 июля и 1 декабря). Дефицит бюджета составит около 2,09% от ВВП.
Ранее Finance.ua называл основные цифры Госбюджета-2020.
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