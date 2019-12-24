0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 84 0

ТОП-10 отраслей, в которых больше всего зарабатывают "оптовики"

ТОП-10 отраслей, в которых больше всего зарабатывают "оптовики"

Отдельные направления оптовой торговли имеют суммарную выручку компаний, измеряемую сотнями миллиардов гривен.

Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков YouControl.

По данным 2018 года, больше всего заработали компании, торгующие твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами. Выручка предприятий, работающих в этой категории, оказалась больше, чем суммарно у всей второй пятерки ТОПа.

ТОП-10 категорий оптовой торговли:

  • энергетический сектор (купля-продажа угля, газа и нефтепродуктов) – более 570 млрд грн выручки;
  • специализированная торговля – 450 млрд грн;
  • зерно, табак, семена, корм для животных – более 300 млрд грн;
  • химические продукты – почти 200 млрд грн;
  • фармацевтические товары – более 150 млрд грн;
  • табачные изделия – до 150 млрд грн;

Читайте также: Проблемы украинцев при устройстве на работу

  • металл и металлические руды – до 150 млрд грн;
  • древесина, стройматериалы, сантех-оборудование – до 150 млрд грн;
  • неспециализированная торговля продуктами и напитками – более 100 млрд грн;
  • компьютеры и ПО – до 100 млрд грн.

Карты для тех, кто много тратит

Справка Finance.ua:

По аналитике портала The Point, зарплата работников сферы розничной торговли зависит от опыта и престижности должности:

  • супервайзеру предлагают зарплату 18 тыс. грн;
  • категорийному менеджеру – 22 тыс. грн;
  • торговому представителю – 14 тыс. грн;
  • продавцу-консультанту – 8 тыс. грн.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.