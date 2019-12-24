ТОП-10 отраслей, в которых больше всего зарабатывают "оптовики"

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Отдельные направления оптовой торговли имеют суммарную выручку компаний, измеряемую сотнями миллиардов гривен.
Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков YouControl.
По данным 2018 года, больше всего заработали компании, торгующие твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами. Выручка предприятий, работающих в этой категории, оказалась больше, чем суммарно у всей второй пятерки ТОПа.
ТОП-10 категорий оптовой торговли:
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По аналитике портала The Point, зарплата работников сферы розничной торговли зависит от опыта и престижности должности:
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