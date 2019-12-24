ТОП-10 отраслей, в которых больше всего зарабатывают "оптовики"

Отдельные направления оптовой торговли имеют суммарную выручку компаний, измеряемую сотнями миллиардов гривен.

Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков YouControl.

По данным 2018 года, больше всего заработали компании, торгующие твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами. Выручка предприятий, работающих в этой категории, оказалась больше, чем суммарно у всей второй пятерки ТОПа.

ТОП-10 категорий оптовой торговли:

энергетический сектор (купля-продажа угля, газа и нефтепродуктов) – более 570 млрд грн выручки;

специализированная торговля – 450 млрд грн;

зерно, табак, семена, корм для животных – более 300 млрд грн;

химические продукты – почти 200 млрд грн;

фармацевтические товары – более 150 млрд грн;

табачные изделия – до 150 млрд грн;

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металл и металлические руды – до 150 млрд грн;

древесина, стройматериалы, сантех-оборудование – до 150 млрд грн;

неспециализированная торговля продуктами и напитками – более 100 млрд грн;

компьютеры и ПО – до 100 млрд грн.

Справка Finance.ua:

По аналитике портала The Point, зарплата работников сферы розничной торговли зависит от опыта и престижности должности:

супервайзеру предлагают зарплату 18 тыс. грн;

категорийному менеджеру – 22 тыс. грн;

торговому представителю – 14 тыс. грн;