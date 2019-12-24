ТОП-5 самых дорогих лотов СЕТАМ в этом году

Государственное предприятие “СЕТАМ” продало имущества на 3 млрд грн в 2019 году.

Об этом сообщили в пресс-службе ГП.

“СЕТАМ в 2019 году продал имущества на 3 128 054 060 грн”, – отметили в ведомстве.

За последний год на площадке электронных аукционов OpenMarket, как отмечается, было проведено 70 184 торгов, из которых 9 825 были успешными. “Благодаря конкурентным аукционам дополнительно заработано 290 млн грн”, – добавили в ГП.

Среди продавцов в 2019 году больше всего лотов было реализовано от Государственной исполнительной службы. Среди категорий по продажам популярными стали недвижимость и транспорт.

ТОП-5 самых дорогих лотов:

Заброшенный корпус №4 завода “Арсенал” в городе Киев – 563 710 000 грн;

Арестованный Херсонский нефтеперевалочный комплекс – 200 000 000 грн;

*Нежилые здания – 182 163 888 грн;

Нежилой дом в городе Киев – 46 724 400 грн;

Незавершенное строительство в городе Черновцы – 41 310 443 грн.

Также указано, что книга “Евангелие” 1915 года выпуска стала лотом с наибольшим приростом цены в результате конкуренции между 14 участниками. Цена продажи стала на 3292% больше стартовой.