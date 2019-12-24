Что делать, если не запомнили коды к ID-карте

В государственную Миграционную службу часто обращаются люди, которые при получении ID-карты не придали важности вводу персональных идентификационных номеров (ПІН1 и ПІН2) и персональных авторизационных кодов (ПАК1 и ПАК2) и не запомнили их.

Пресс-служба ГМС объясняет , что делать в таких ситуациях.

Персональные идентификационные номера (ПІН1 и ПІН2) и персональные авторизационные коды (ПАК1 и ПАК2) лицо должно самостоятельно придумать и ввести во время оформления ID-карты. Именно ПИН коды необходимо ввести владельцу в случае внесения дополнительной информации или изменения информации на ID-карте. Цифровые коды не хранятся в системе ГМС, а содержится только на чипе ID-карты.

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Что делать. Если владелец ID карты забыл свои ПИН- и ПАК-коды и доступ к бесконтактному электронному носителю заблокирован, его ID-карта действительна в течение срока ее действия. Однако использование документа будет частично ограниченным.

Если граждан желает пользоваться ID-картой в полном объеме, то нужно обратиться в любое подразделение ГМС на территории Украины для оформления нового паспорта.

Справка Finance.ua:

Стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты:

до 20 рабочих дней – 345 грн;