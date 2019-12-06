Chevron готовится продать часть газовых активов

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Одна из крупнейших нефтяных компаний США Chevron Corp, заявила о намерении продать ряд газовых проектов для того, чтобы подготовиться к затяжному периоду низких цен. Об этом сообщает OilExp.
План по расходам Chevron в 2020 году останется без изменений – $20 млрд. Вместе с тем компания продаст ряд газовых объектов на сланцевых месторождениях, а также свою долю в канадском СПГ-проекте.
Chevron начала придерживаться политики экономии после потрясений на нефтяном рынке, произошедших за последнее десятилетие.
Многим нефтяным компаниям пришлось брать крупные займы, чтобы поддержать свои долгосрочные проекты в условиях кризиса.
Chevron также отмечает о необходимости заморозить один из глубоководных проектов в Gulf of Mexico, так как нынешние цены не позволяют этому проекту стать по-настоящему прибыльным.
«Реализуя политику экономии в условиях пессимистических прогнозов, нам приходится принимать непростые решения. Это необходимо для того, чтобы продолжать осуществлять положенные выплаты нашим акционерам в долгосрочной перспективе», – сказал исполнительный директор Майкл Вирт.
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