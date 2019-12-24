Сколько нужно хранить квитанцию о выплате штрафа - советы МВД

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Если вам выписали штраф, то после его оплаты нужно сохранять квитанцию.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
В случае возникновения ошибки зачисления средств, вы сможете доказать факт их перевода.
Сколько хранить – не менее 3 лет или до момента переоформления транспортного средства.
Проверить, есть ли на вас штрафы, можно в электронном кабинете водителя.
Ранее Finance.ua сообщал, когда нужно платить штрафы по почте. Постановление о наложении штрафа полицейский должен вынести и вручить водителю на месте остановки. Исключение – когда водитель сам отказывается от вручения такого постановления. Доказать факт объявления постановления и попытки его вручить на месте остановки должен инспектор, а не водитель. Если водителю не сообщали о вынесении постановления и не пытались его вручить на месте – штраф не нужно оплачивать.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве ожидают, что гривна и в дальнейшем будет постепенно усиливатьсяВчера, 11:48 - 3609 9
Электрокары с 1 января обозначат "зелеными" номерамиВчера, 18:46 - 1197 6
Кабмин перевел "зеленую" энергию на электронные аукционыВчера, 09:34 - 726 2
Сколько нужно хранить квитанцию о выплате штрафа - советы МВД55 мин. назад - 110 1
Правительство поменяет подход к проверкам ФЛПВчера, 11:13 - 2285 1
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 10936
С 1 января 2020 года состоится повышение пенсий для отдельных категорийВчера, 20:00 - 8890
В правительстве ожидают, что гривна и в дальнейшем будет постепенно усиливатьсяВчера, 11:48 - 3609 9
Самые устойчивые банки Украины: данные НБУВчера, 13:02 - 2653
Треть всех денежных переводов в Украину приходит из одной страныВчера, 11:00 - 2441
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 2857 6
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2150 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1837
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1752 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 5067 3