Сколько нужно хранить квитанцию о выплате штрафа - советы МВД

Если вам выписали штраф, то после его оплаты нужно сохранять квитанцию.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

В случае возникновения ошибки зачисления средств, вы сможете доказать факт их перевода.

Сколько хранить – не менее 3 лет или до момента переоформления транспортного средства.

Проверить, есть ли на вас штрафы, можно в электронном кабинете водителя .

Ранее Finance.ua сообщал, когда нужно платить штрафы по почте. Постановление о наложении штрафа полицейский должен вынести и вручить водителю на месте остановки. Исключение – когда водитель сам отказывается от вручения такого постановления. Доказать факт объявления постановления и попытки его вручить на месте остановки должен инспектор, а не водитель. Если водителю не сообщали о вынесении постановления и не пытались его вручить на месте – штраф не нужно оплачивать.