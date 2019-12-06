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США, Канада и Мексика повторно договорились об условиях свободной торговли

США, Канада и Мексика повторно договорились об условиях свободной торговли

Канада, США и Мексика договорились о внесении ряда изменений в соглашение о свободной торговле.

Как сообщает Укринформ, церемония подписания документа с участием официальных представителей трех стран состоялась в столице Мексики.

“Это были затянувшиеся, тяжелые и порой угрожающие переговоры. Мы дошли до финишной линии, поскольку научились работать сообща”, – сказала вице-премьер-министр Канады Фриланд.

По ее словам, все достигнутые в последнюю минуту договоренности – в национальных интересах Канады.

“Канада, США и Мексика договорились об улучшении новой NAFTA, что усилит межгосударственное разрешение споров, защиту труда, окружающей среды, интеллектуальных прав, правил автомобилепроизводства, а также позволит сделать наиболее современную медицину доступной канадцам”, – отметила вице-премьер-министр.

Отметим, что это уже вторая церемония подписания обновленного Североамериканского соглашения о свободной торговле представителями США, Канады и Мексики. Более года назад предыдущий вариант соглашения был подписан в ходе саммита G20 в Аргентине, однако он подвергся критике членов Палаты представителей США. Чтобы получить согласие законодателей, администрации Трампа пришлось заново провести переговоры относительно некоторых пунктов соглашения.

По материалам УКРИНФОРМ
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