0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 580 0

В интернет-магазине Aliexpress появилась доставка из Украины

В интернет-магазине Aliexpress появилась доставка из Украины

На сайте Aliexpress в фильтре по категориям товаров появилась возможность выбирать страну доставки, среди них указана и Украина.

Украина как вариант доставки появилась и в карточках некоторых товаров, но эта кнопка пока неактивна, сообщает Ain.ua.

«Могу предположить, что это пока не склад в Украине, а местный торговец и/или дилер китайского торговца, поставляющий этот товар», — считает Сергей Арабаджи, основатель Hotline.

По его мнению, экспансия китайского ecommerce на украинский рынок будет продолжаться, и это плохо скажется на местных предпринимателях.

По его данным, китайские онлайн-компании получают около $100 млн с украинского рынка ежегодно.

В компании «Укрпошта», которая сотрудничает с Почтой Китая по доставке товаров из китайских интернет-магазинов в Украину, наоборот, считают, что такая экспансия позитивно повлияет на рынок.

По поводу доставки из Украины в компании отметили: «Эта функция имеет локальный характер и работает для частных предпринимателей, которые зарегистрированы на платформе и имеют свой небольшой склад в Украине».

Также в компании добавили, что «Укрпошта» заинтересована в том, чтобы у Aliexpress было представительство в Украине. Здесь есть большой спрос на товары из Китая и это позволило бы украинцам быстрее получать заказы.

По материалам AIN.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.