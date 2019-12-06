В интернет-магазине Aliexpress появилась доставка из Украины

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На сайте Aliexpress в фильтре по категориям товаров появилась возможность выбирать страну доставки, среди них указана и Украина.
Украина как вариант доставки появилась и в карточках некоторых товаров, но эта кнопка пока неактивна, сообщает Ain.ua.
«Могу предположить, что это пока не склад в Украине, а местный торговец и/или дилер китайского торговца, поставляющий этот товар», — считает Сергей Арабаджи, основатель Hotline.
По его мнению, экспансия китайского ecommerce на украинский рынок будет продолжаться, и это плохо скажется на местных предпринимателях.
По его данным, китайские онлайн-компании получают около $100 млн с украинского рынка ежегодно.
В компании «Укрпошта», которая сотрудничает с Почтой Китая по доставке товаров из китайских интернет-магазинов в Украину, наоборот, считают, что такая экспансия позитивно повлияет на рынок.
По поводу доставки из Украины в компании отметили: «Эта функция имеет локальный характер и работает для частных предпринимателей, которые зарегистрированы на платформе и имеют свой небольшой склад в Украине».
Также в компании добавили, что «Укрпошта» заинтересована в том, чтобы у Aliexpress было представительство в Украине. Здесь есть большой спрос на товары из Китая и это позволило бы украинцам быстрее получать заказы.
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