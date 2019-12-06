Межбанк: день оказался очень позитивным для гривны

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Вторник стал отличным днем как для валютного, так и для фондового рынка. Уже по поведению курса в середине торговой сессии стало понятно, что аукцион по размещению ОВГЗ будет успешен. Это было видно по объему продаж валюты иностранцами под операции с гривневыми облигациями под эти сделки. Так и получилось.
К вечеру Минфин Украины опубликовал результаты размещения ОВГЗ. Судя по объемам спроса на длинные сроки (только по 4-х летним бумагам при предложении на 3 млрд гривен от инвесторов было подано заявок на 11,35 млрд) – новости о продолжении сотрудничества с МВФ и итоги вчерашней встречи в нормандском формате позитивно отразились на настроениях инвесторов.
Значительная часть этих заявок была подана нерезидентами и они активно продавали валюту под завтрашние расчеты по этим бумагам, что отразилось на поведении курса в течение дня и позволило:
1) Нацбанку активно пополнить резервы, выкупая излишек предложения доллара на межбанке;
2) за счет конкуренции между покупателями облигаций – существенно сбить стоимость привлечения государством денег в казну. Минфин занизил доходность по 4-х летним бумагам до 11,67% годовых, а по облигациям на 966 дней – до 12,01% годовых. Продал Минфин ОВГЗ на общую сумму 4,385 млрд гривен, из которых долгоиграющие бумаги составили более 94,8% всей продажи, что говорит о том, что инвесторы делают ставку на улучшение ситуации в Украине.
День оказался очень позитивным для гривны, и если бы не активные выкупы доллара регулятором – курс провалился бы ниже психологического порога в 23,50 гривен. Но даже при таком поведении Нацбанка- доллар просел с утренних 23,67/23,70 гривен до 23,6050/23,645 к концу сессии.
Ход торгов:
Межбанк стартовал с уровня 23,67/23,70 гривен за доллар, что было меньше вчерашнего закрытия 23,705/23,725. В первый час спекулянты попытались разогреть курс и частично даже подтянули его к уровню 23,71/23,73 гривен к 11 часам.
Но уже после 11:10 расклад резко поменялся. Продавцов (как местных , так и нерезидентов) становилось все больше, а покупателей почти не было или они активно играли “на понижение”.В 12:00 доллар уже котировался по 23,68/23,70 гривен, а Нацбанк массированно скупал излишек предложения. На обед дилеры ушли еще при котировках 23,675/23,695 гривен за доллар, но после 14:00 курс стремительно начал снижаться. Тем более, что НБУ уже фактически ушел с рынка и с продавцами стало еще хуже, а вот покупатели еще оставались.
К 15:00 курс упал до 23,65/23,67 гривен, а завершилась сессия провалом валютных котировок к уровню 23,605/23,645.
Главные события 10 декабря на межбанке:
1) Несмотря на активное превышение предложения валюты над спросом, за счет выкупа доллара Нацбанком — курс просел с утренних 23,67/23,70 гривен до 23,605/23,645 к концу сессии. Если бы не Нацбанк – доллар упал бы ниже психологического порога в 23,50 гривен;
2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но очень активно выкупал доллар через Matching. Купил по разным оценкам от $110 млн до $ 170 млн.Регулятор буквально «спас» доллар от обвала ниже 23,50 гривен;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,7007 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 11 декабря составил 23,689203 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 23,64 / 23,66
евро – 26,19 / 26,21
российский рубль – 0,3715 / 0,3720
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1092 / 1,1093
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