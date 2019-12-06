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Нацбанк усилил контроль за объединением банков

Нацбанк усилил контроль за объединением банков

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в Положение об особенностях реорганизации банка по решению его владельцев.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Национальный банк Украины усовершенствовал правовое регулирование процедуры реорганизации банков по решению собственников”, – говорится в сообщении.

Внесены следующие изменения:

  • определено, что Национальный банк имеет право отменить предоставленное разрешение на реорганизацию до даты утверждения передаточного акта/распределительного баланса, если после предоставления такого разрешения возникло и/или выявлено определенное Положением основание для отказа в предоставлении разрешения на реорганизацию;
  • уточнены требования к информации, которая должна содержаться в плане реорганизации и других документах, предоставляемых для получения разрешения Национального банка;
  • обязали реорганизуемые банки письменно уведомлять Национальный банк о любом изменении информации, содержавшейся в поданном им обосновании, для получения разрешения на реорганизацию, а также об изменении, которое может угрожать интересам вкладчиков и других кредиторов банка;
  • изменен субъект принятия решений в процессе реорганизации по упрощенной процедуре с уполномоченного лица Национального банка на Комитет Национального банка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем;
  • уточнены отдельные нормы, учитывая изменения, произошедшие в законодательстве Украины (исключение положений относительно генеральной лицензии на осуществление валютных операций, уточнение терминологии и т. п.).
По материалам Finance.UA
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