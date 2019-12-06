Нацбанк усилил контроль за объединением банков

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Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в Положение об особенностях реорганизации банка по решению его владельцев.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“Национальный банк Украины усовершенствовал правовое регулирование процедуры реорганизации банков по решению собственников”, – говорится в сообщении.
Внесены следующие изменения:
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