0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 170 0

Гончарук рассказал о деталях работы новой таможни

Гончарук рассказал о деталях работы новой таможни

В рамках работы новой таможни до конца недели в пунктах пропуска заработают две сканирующие системы по борьбе с контрабандой.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Читайте также: Нефедов рассказал, сколько денег в бюджет перечислила таможня

“Перед запуском новой таможни мы решили ряд вопросов, в частности: более 500 старых руководителей разных уровней, к которым были вопросы, мы не допустим в новую структуру; товары, не прошедшие таможенный контроль, будут продаваться исключительно через ProZorro; до конца недели в пунктах пропуска заработают две сканирующие системы по борьбе с контрабандой. До конца года должны заработать еще 5”, – отметил Гончарук.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.