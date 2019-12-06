Гончарук рассказал о деталях работы новой таможни

В рамках работы новой таможни до конца недели в пунктах пропуска заработают две сканирующие системы по борьбе с контрабандой.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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“Перед запуском новой таможни мы решили ряд вопросов, в частности: более 500 старых руководителей разных уровней, к которым были вопросы, мы не допустим в новую структуру; товары, не прошедшие таможенный контроль, будут продаваться исключительно через ProZorro; до конца недели в пунктах пропуска заработают две сканирующие системы по борьбе с контрабандой. До конца года должны заработать еще 5”, – отметил Гончарук.