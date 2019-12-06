Кабмин внес изменения в спецобязательства на оптовом рынке электроэнергии

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Кабинет Министров внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на оптовом рынке электрической энергии, поручив Оператору системы передачи, операторам систем распределения и Гарантированному покупателю запретить покрытие объемов электроэнергии для технологических потерь по регулируемой цене. Соответствующее постановление опубликовано в газете Кабмина “Урядовый курьер” от 10 декабря.
Согласно постановлению, Гарантированный покупатель и поставщики универсальных услуг до 31 декабря 2019 года должны осуществить корректировку прогнозных объемов электрической энергии, купленной поставщиками универсальных услуг в июле-ноябре 2019 года.
Оператор системы передачи, операторы систем распределения и Гарантированный покупатель также, согласно постановлению, должны до 1 января 2020 года принять меры к прекращению купли-продажи электрической энергии по предельной цене производителя электрической энергии, произведенной на атомных электростанциях, в объемах, соответствующих 80% объемов, необходимых для компенсации технологического расхода электрической энергии на ее передачу и распределение электрическими сетями.
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