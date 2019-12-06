0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 55 0

Кабмин внес изменения в спецобязательства на оптовом рынке электроэнергии

Кабмин внес изменения в спецобязательства на оптовом рынке электроэнергии

Кабинет Министров внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на оптовом рынке электрической энергии, поручив Оператору системы передачи, операторам систем распределения и Гарантированному покупателю запретить покрытие объемов электроэнергии для технологических потерь по регулируемой цене. Соответствующее постановление опубликовано в газете Кабмина “Урядовый курьер” от 10 декабря.

Согласно постановлению, Гарантированный покупатель и поставщики универсальных услуг до 31 декабря 2019 года должны осуществить корректировку прогнозных объемов электрической энергии, купленной поставщиками универсальных услуг в июле-ноябре 2019 года.

Оператор системы передачи, операторы систем распределения и Гарантированный покупатель также, согласно постановлению, должны до 1 января 2020 года принять меры к прекращению купли-продажи электрической энергии по предельной цене производителя электрической энергии, произведенной на атомных электростанциях, в объемах, соответствующих 80% объемов, необходимых для компенсации технологического расхода электрической энергии на ее передачу и распределение электрическими сетями.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.