В Киеве запустили Telegram-канал, который показывает эвакуированные авто

Столичные водители смогут по-новому проверить, не эвакуировали их авто.

Об этом сообщает инспектор по парковке в FACEBOOK.

С помощью Telegram-канала “Киевская платформа эвакуации” можно найти информацию об эвакуированных автомобилях Киева, водители которых нарушили правила парковки.

Перейти на канал можно по ссылке: @TowTruckKyiv

“Если исчезнет Ваше авто или друзей – сохраните нервы и поищите его в ленте”, – добавляют на канале.

Ранее Finance.ua сообщал, что в Киеве изменили инструкции по возврату собственнику транспортного средства после его эвакуации на штрафстоянку.

Справка Finance.ua:

Найти эвакуированное авто можно еще несколькими способами:

позвонить в полицию по номеру 102;

отыскать онлайн на карте на сайте системы “Имущество”: penalty.gis.kyivcity.gov.ua

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