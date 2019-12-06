В Киеве запустили Telegram-канал, который показывает эвакуированные авто

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Столичные водители смогут по-новому проверить, не эвакуировали их авто.
Об этом сообщает инспектор по парковке в FACEBOOK.
С помощью Telegram-канала “Киевская платформа эвакуации” можно найти информацию об эвакуированных автомобилях Киева, водители которых нарушили правила парковки.
Перейти на канал можно по ссылке: @TowTruckKyiv
“Если исчезнет Ваше авто или друзей – сохраните нервы и поищите его в ленте”, – добавляют на канале.
Ранее Finance.ua сообщал, что в Киеве изменили инструкции по возврату собственнику транспортного средства после его эвакуации на штрафстоянку.
Найти эвакуированное авто можно еще несколькими способами:
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