Стали известны крупнейшие инвесторы в Украину

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В январе-сентябре 2019 года в Украине было освоено 379 млрд грн капитальных инвестиций. Подавляющее большинство инвестиций (71,4%) — собственные средства украинских компаний и организаций.
Об этом сообщает Госслужба статистики.
При этом наименьшее количество инвестиций исходит от иностранных инвесторов – 0,7%.
Больше всего украинские компании инвестируют в промышленность, строительство и сельское хозяйство.
Основным источником финансирования инвестиционных проектов отечественного агропромышленного комплекса также являются собственные средства украинских предприятий (72,8%).
По состоянию на 1 июля текущего года (последние данные профильного министерства) в Украине внедряли 444 инвестиционных проекта в агросектор страны общей стоимостью 40,6 млрд грн. Лидерами по внедрению были Черкасская, Винницкая, Полтавская, Львовская, Херсонская, Николаевская, Житомирская и Киевская области.
В министерстве также назвали лидера среди инвестиционных проектов по наивысшей сметной стоимости. Им стал проект по строительству бригадного комплекса “Винницкий бройлер” (агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка — ред.). Стоимость строительства комплекса составляет 9,6 млрд гривен, а его мощность – 700 тыс. тонн мяса в год.
Также в министерстве привели топ-3 регионов страны, где на 1 июля текущего года были реализованы инвестиционные проекты с наивысшей сметной стоимостью. Речь идет, в частности, о Винницкой (13,2 млрд грн), Хмельницкой (3,6 млрд грн) и Донецкой (3,5 млрд грн) областях.
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