Нафтогаз назвал цену на газ для населения в декабре

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“Нафтогаз” снизил на декабрь цену на газ для населения на 13% – до 4 277 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогазу”.
“Несмотря на то, что по результатам биржевых торгов рыночная цена газа на украинском рынке за последний месяц не снижалась, регулируемая цена в декабре 2019 года снизилась соответственно до заявленной стоимости растаможенного в ноябре газа”, – говорится в сообщении.
Какой будет цена на газ в декабре 2019 года:
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По договоренности с МВФ, с 1 января 2020 года Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. С 1 мая 2020 года Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.
Что означает декабрьская цена для покупателей «Газового запаса»:
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