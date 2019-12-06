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Нафтогаз назвал цену на газ для населения в декабре

Нафтогаз назвал цену на газ для населения в декабре

“Нафтогаз” снизил на декабрь цену на газ для населения на 13% – до 4 277 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогазу”.

“Несмотря на то, что по результатам биржевых торгов рыночная цена газа на украинском рынке за последний месяц не снижалась, регулируемая цена в декабре 2019 года снизилась соответственно до заявленной стоимости растаможенного в ноябре газа”, – говорится в сообщении.

Какой будет цена на газ в декабре 2019 года:

  • в декабре 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составит 4 277 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов);
  • это на 13% ниже уровня регулируемой цены газа, которая действовала в ноябре 2019 года.

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По договоренности с МВФ, с 1 января 2020 года Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. С 1 мая 2020 года Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

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Что означает декабрьская цена для покупателей «Газового запаса»:

  • в этом месяце регулируемая цена газа оказалась ниже, чем цена на условиях предложения от Нафтогаза «Газовый запас» (4 874,42 грн за тыс. куб. об.). Клиенты, которые планировали в декабре использовать часть газового запаса, могут оплатить ресурс по более низкой регулируемой цене. В то же время, по желанию, они могут использовать газовый запас;
  • использовать предоплаченные объемы газового запаса можно до 31 марта 2020 года включительно;
  • деньги за предоплаченный, но не использованный объем вернутся покупателю на его счет в полном объеме после 1 апреля 2020 года.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января 2020 года гарантированная оптовая цена Нафтогаза зафиксирована на уровне 5500 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).
По материалам Finance.UA
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