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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (26,672 млн и 39,179 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 28), максимальный курс продажи доллара 23,75UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,68-23,69 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 72 активные заявки по доллару на сумму 67,851 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
23,6800 – 10 000
23,6700 – 10 000
23,6500 – 100 000
23,6500 – 5 000
23,6500 – 15 000
23,6500 – 12 000
23,6500 – 155 555
23,6500 – 35 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
23,6500 – 5 000
23,6500 – 5 000
23,6600 – 20 000
23,6600 – 39 000
23,6700 – 40 000
23,6700 – 8 500
23,6700 – 39 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 23,6885 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,6408 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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