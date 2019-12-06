По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (26,672 млн и 39,179 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 28), максимальный курс продажи доллара 23,75UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,68-23,69 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 72 активные заявки по доллару на сумму 67,851 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

23,6800 – 10 000

23,6700 – 10 000

23,6500 – 100 000

23,6500 – 5 000

23,6500 – 15 000

23,6500 – 12 000

23,6500 – 155 555

23,6500 – 35 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

23,6500 – 5 000

23,6500 – 5 000

23,6600 – 20 000

23,6600 – 39 000

23,6700 – 40 000

23,6700 – 8 500

23,6700 – 39 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 23,6885 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,6408 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.