Аэропорт Полтава могут законсервировать

Глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов вынесет на обсуждение облсовета вопрос о дальнейшей судьбе аэропорта Полтава, сообщают Крылья.

Синегубов признал, что у него нет окончательного решения относительно будущего аэропорта Полтава, поэтому он хочет посоветоваться с депутатами.

По словам губернатора, чтобы полностью достроить аэропорт, нужно потратить от 200 до 600 млн грн. Это непосильная сумма для областного бюджета. Только на ремонт ограждения аэропорта потребуется 40 млн грн.

Более реален ремонт взлетной полосы на сумму 20 млн грн, который бы позволил запустить национальные перевозки. Кроме того, долги по зарплате в аэропорту достигли 2 млн грн.

По его мнению, есть три варианта дальнейших действий: закрыть проект, законсервировать аэропорт до лучших времен, завершить финансирование. Вариант с закрытием Синегубов лично не поддерживает.

В июне 2019 компания SkyUp заявила, что прекратила полеты из Полтавы за неудовлетворительного состояния взлетной полосы и недостаточной загруженности на рейсах.