Проблемы украинцев при устройстве на работу (опрос)

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У 88% украинцев были проблемы с трудоустройством, что свидетельствует об обострении проблемы поиска работы.
Об этом Finance.ua сообщили в robota.ua по результатам опроса, в котором участвовали более двух тысяч респондентов.
Основными проблемами при трудоустройстве называли:
Также часто возникали сложности из-за отсутствия обратной связи от работодателя, недостаточности предложений на неполный день/удаленную работу и “серой” зарплаты.
Самые распространенные причины отказа работодателей в трудоустройстве:
Что касается возможности убедить работодателя в своей состоятельности заполнить выбранную вакансию – только для трети (34%) такая попытка завершилась победой.
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Однако соискатели не сдаются: если 72% ограничиваются отслеживанием вакансий конкретных компаний, то 42% регулярно получают новые профессиональные знания, чтобы быть востребованными на рынке труда.
Кстати, на Finance.ua есть сервис подбора кредита до зарплаты. Этот сервис позволяет бесплатно, без справок и поручителей подобрать лучшие условия кредита до зарплаты онлайн.
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