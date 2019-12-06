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Проблемы украинцев при устройстве на работу (опрос)

Проблемы украинцев при устройстве на работу (опрос)

У 88% украинцев были проблемы с трудоустройством, что свидетельствует об обострении проблемы поиска работы.

Об этом Finance.ua сообщили в robota.ua по результатам опроса, в котором участвовали более двух тысяч респондентов.

Основными проблемами при трудоустройстве называли:

  • 60% – низкая зарплата;
  • 45% – нежелание работодателей принимать работников без опыта;
  • 40% – неудобные условия труда;
  • 37% – работодатели нечетко формулируют требования к будущим работникам.

Также часто возникали сложности из-за отсутствия обратной связи от работодателя, недостаточности предложений на неполный день/удаленную работу и “серой” зарплаты.

Самые распространенные причины отказа работодателей в трудоустройстве:

  • возраст – 68,8%;
  • пол – 7,4%;
  • наличие детей – 6,2%.

Что касается возможности убедить работодателя в своей состоятельности заполнить выбранную вакансию – только для трети (34%) такая попытка завершилась победой.

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Однако соискатели не сдаются: если 72% ограничиваются отслеживанием вакансий конкретных компаний, то 42% регулярно получают новые профессиональные знания, чтобы быть востребованными на рынке труда.

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По материалам Finance.UA
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