Межбанк: вторник и среда будут самыми напряженными

Вторник и среда будут самыми напряженными днями на этой неделе, а поведение курса может быть очень интересным. Дело в том, что сегодня валютный и фондовый рынок покажут свою реакцию на вчерашнюю встречу в нормандском формате, а также свою “веру” в перспективы Украины в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Тут все очень просто – инвесторы “голосуют” кошельком. Если на сегодняшнем аукционе по размещению ОВГЗ на 4,8 млрд гривен (при выставлении в том числе и очень привлекательных 4-летних облигаций на 3 млрд по номиналу) – будет “аншлаг” – значит местные и иностранные инвесторы позитивно оценивают результаты вчерашних встреч в Париже и решение МВФ о продолжении сотрудничества с Украиной. И большой спрос на гривневые облигации приведет к активной продаже валюты нерезидентами на межбанке и потенциальному дальнейшему укреплению гривны.

Если же интерес инвесторов будет небольшим или, как говорят финансисты и политики, “очень сдержанным” – значит, они оценивают с опаской дальнейшую перспективу ситуации вокруг Донбасса, Крыма и экономики нашей страны.

Поэтому сегодня и фондовый, и валютный рынок покажет, как лакмусовая бумага, реальное отношение к происходящим событиям вокруг Украины как крупных мировых инвестиционных игроков, так спекулянтов. Объемы размещения облигаций на аукционе 10 декабря, их доходность и спрос на них – будут ключевыми показателями для объективной оценки состояния дел в этом вопросе.

Влияние других факторов, обычно влияющих на поведение валютного рынка, будет незначительным. Наличный рынок и сохранение ликвидности в банковской системе на уровне 44,6 млрд гривен пока остаются союзниками для гривны. А цена выкупа Нацбанком излишков доллара на торгах – будет основным курсовым маркером для всех участников рынка. Ведь именно массированный выкуп вчера валюты регулятором по 23,69 и 23,65 гривен за доллар позволил ему удержать свои позиции относительно гривны и не обвалиться до 23,60-23,50 гривен к концу сессии.

Мы ожидаем на 10 декабря коридор по доллару в пределах 23,60-23,80 гривен с активной распродажей валюты под сегодняшний аукцион по размещению ОВГЗ и объемами операций до $320 млн при совершении до 580 сделок.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 23,70 / 23,72

евро – 26,24 / 26,26

российский рубль – 0,3723 / 0,3727

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