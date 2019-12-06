0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 564 0

Межбанк: вторник и среда будут самыми напряженными

Межбанк: вторник и среда будут самыми напряженными

Вторник и среда будут самыми напряженными днями на этой неделе, а поведение курса может быть очень интересным. Дело в том, что сегодня валютный и фондовый рынок покажут свою реакцию на вчерашнюю встречу в нормандском формате, а также свою “веру” в перспективы Украины в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Тут все очень просто – инвесторы “голосуют” кошельком. Если на сегодняшнем аукционе по размещению ОВГЗ на 4,8 млрд гривен (при выставлении в том числе и очень привлекательных 4-летних облигаций на 3 млрд по номиналу) – будет “аншлаг” – значит местные и иностранные инвесторы позитивно оценивают результаты вчерашних встреч в Париже и решение МВФ о продолжении сотрудничества с Украиной. И большой спрос на гривневые облигации приведет к активной продаже валюты нерезидентами на межбанке и потенциальному дальнейшему укреплению гривны.

Если же интерес инвесторов будет небольшим или, как говорят финансисты и политики, “очень сдержанным” – значит, они оценивают с опаской дальнейшую перспективу ситуации вокруг Донбасса, Крыма и экономики нашей страны.

Поэтому сегодня и фондовый, и валютный рынок покажет, как лакмусовая бумага, реальное отношение к происходящим событиям вокруг Украины как крупных мировых инвестиционных игроков, так спекулянтов. Объемы размещения облигаций на аукционе 10 декабря, их доходность и спрос на них – будут ключевыми показателями для объективной оценки состояния дел в этом вопросе.

Влияние других факторов, обычно влияющих на поведение валютного рынка, будет незначительным. Наличный рынок и сохранение ликвидности в банковской системе на уровне 44,6 млрд гривен пока остаются союзниками для гривны. А цена выкупа Нацбанком излишков доллара на торгах – будет основным курсовым маркером для всех участников рынка. Ведь именно массированный выкуп вчера валюты регулятором по 23,69 и 23,65 гривен за доллар позволил ему удержать свои позиции относительно гривны и не обвалиться до 23,60-23,50 гривен к концу сессии.

Мы ожидаем на 10 декабря коридор по доллару в пределах 23,60-23,80 гривен с активной распродажей валюты под сегодняшний аукцион по размещению ОВГЗ и объемами операций до $320 млн при совершении до 580 сделок.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 23,70 / 23,72
евро – 26,24 / 26,26
российский рубль – 0,3723 / 0,3727

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.