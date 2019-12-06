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Искусственный интеллект Google "выучил" украинский язык

Искусственный интеллект Google "выучил" украинский язык

Алгоритм поиска Google BERT, способный распознавать предложения и его составные части в запросах пользователей, пополнился более чем 70 языками.

Google BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) – алгоритм, улучшающий релевантность результатов поиска за счет способности анализировать целые предложения – в том числе предлоги и словосочетания – вместо ключевых фраз.

Алгоритм использует нейронную сеть, которая наделяет поисковую систему “пониманием” на разных языках. Сначала он работал только на английском для запросов в США.

10 декабря Google добавил в алгоритм способность “распознавать” более 70 языков, в том числе украинский.

По материалам Економічна Правда
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