Банк в помощь. Как накопить деньги в 2020 году

В канун Нового года все мы даем себе какие-то обещания и ставим новые цели. Пункт «быть богаче и жить лучше» есть в списке желаний каждого. И вопреки распространенному мнению, обеспечить его выполнение не так уж и сложно. Причем не обязательно ждать подходящего времени, начать увеличивать свой капитал можно уже сейчас.

«Минфин» вместе с Альфа-Банком Украина подобрали разные варианты, которые помогут приумножить деньги в 2020 году.

Депозит на любой вкус

Самый простой, к тому же безопасный способ накопления денег на определенную цель – это депозит. Альфа-Банк Украина разработал несколько депозитных программ с различными условиями, заботясь о том, чтобы клиент и прибыль получал, и в случае необходимости без денег не остался. Задача клиента – выбрать вклад, который больше всего ему подходит. А дальше потребуется всего несколько минут в любое удобное время (24/7), чтобы открыть депозит в мобильном приложении Alfa-Mobile Ukraine.

Вариант №1. Есть сбережения, которые хранятся дома

Где именно — в сейфе, диване, шкафу — неважно. Главное, что дома они не работают, то есть о приумножении речи не идет. К тому же деньги не защищены ни от инфляции, ни от третьих лиц, ни от ваших собственных посягательств. Оптимальный выход — положить свои сбережения на депозит. В Альфа-Банке минимальный вклад составляет всего 5000 грн. Сроки размещения Альфа-депозита очень гибкие — от 1 до 24 месяцев в гривне и до 36 месяцев в валюте.

С точки зрения доходности, самые выгодные, конечно же, депозиты сроком от 12 месяцев. По ним банк предлагает максимальную процентную ставку — 16,75% годовых. При этом ставка увеличивается до 17,25% годовых, если сумма вклада составит 250 тыс. грн и больше. К тому же, для накоплений этот вариант подойдет наилучшим образом. Он на целый год «спрячет» деньги, тем самым избавит вас от искушения их потратить на необдуманные импульсивные покупки, а также принесет существенный процентный доход.

Вариант №2. Еще немного до желаемого

Определенная сумма у вас уже собрана, но на приобретение желаемого немного не хватает. Сколько придется еще копить? Месяц, два или пять — неизвестно. Идеальный вариант – положить средства на депозит с правом досрочного расторжения. Так вы и деньги надежно сохраните, и сможете их забрать, как только они понадобятся.

Альфа-Банк предлагает своим клиентам гривневый вклад «Удобный» . И он действительно удобен. Во-первых, срок размещения денег оптимальный — 6 месяцев по достаточно высокой ставке 16% годовых. К тому же, у этого депозита есть важная особенность: его можно расторгнуть в любой момент, когда это потребуется вкладчику. Главное то, что клиент всегда остается в выигрыше. Даже в случае досрочного расторжения вкладчик получает доход по ставке 6% годовых за фактический период размещения денег в банке. Такой продукт – большая редкость на рынке.

Вариант №3. Дополнительная «подушка безопасности»

Вы понимаете, что бездействие по отношению к сбережениям – это непростительно, но расставаться с деньгами надолго не готовы? Вам важно, чтобы они всегда были в зоне досягаемости, при этом еще и приумножались? Услуга «Доходный сейф» от Альфа-Банка создана именно для решения этой задачи. По сути она представляет собой накопительный счет, привязанный к основной карте Альфа-Банка.

Ставки по «Доходному сейфу» составялю 8-10% годовых и зависят от пакета услуг, в рамках которого оформлена дебетовая карта: Comfort, Ultra, Platinum Black, Platinum Black Plus.

Клиенты сразу смогут оценить преимущества «Доходного сейфа». И заключаются они не только в возможности получать дополнительный доход в виде процентов, которые начисляются на остаток средств. Это еще и максимально безопасный метод сбережения денег.

Услуга удобна и тем, что своим счетом можно управлять в режиме online в любое время и из любой точки мира. Для того, чтобы воспользоваться средствами, необходимо просто перевести сумму на основной счет карты через мобильное приложение Alfa-Mobile Ukraine или интернет-банк My Alfa-Bank.

Бонусный подход

Терпение, увы свойственно далеко не каждому. Так, чтобы ждать ежемесячного начисления процентов, а уж тем более получения дохода в конце срока действия депозита. Если вы хотите видеть реальную прибыль буквально каждый день, – есть решение есть: нужно выбрать правильную карту, которая будет зарабатывать. Речь идет о кешбэке.

Такую возможность в Альфа-Банке предоставляет фактически любая карта — и кредитная, и дебетовая. Главное, чтобы она была участницей программы вознаграждений Cash’U CLUB .

Правила начисления бонусов предельно просты. Каждый раз при оплате товаров или услуг клиент получает 0,5% кешбэка их стоимости. Кроме этого, раз в месяц предоставляется возможность выбрать отдельные категории, в которых кешбэк составляет до 20%. Стоит также внимательно следить за акционными предложениями. Благодаря им можно зарабатывать дополнительный кешбэк. Как им распорядиться в дальнейшем – вернуть на карту деньгами или использовать для участия в розыгрыше ценных призов — уже дело каждого.