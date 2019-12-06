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Минцифры запустило чат поддержки для предпринимателей

Минцифры запустило чат поддержки для предпринимателей

Министерство цифровой трансформации совместно с правительственным контактным центром открыли горячую линию для предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в FACEBOOK.

Зачем: инструмент должен избавить предпринимателей от излишнего стресса и высвободит время для развития собственного дела. В чате операторы быстро ответят на вопросы административного характера, касающиеся создания, деятельности или закрытия бизнеса.

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“Отныне предприниматели не останутся один на один со своими проблемами”, – отмечается в сообщении.

Как это работает:

  • необходимо перейти по ссылке thedigital.gov.ua/hotline и выбрать удобный мессенджер – Viber или Telegram;
  • после этого дождаться соединения с оператором и задать ему вопросы по бизнесу;
  • горячая линия круглосуточная, поэтому ставить вопросы можно в любое удобное время.

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На данный момент инструмент работает в тестовом режиме онлайн-чата. Однако для удобства предпринимателей в правительстве также планируют запустить телефонную линию и чат-бот.

По материалам Finance.UA
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