Межбанк: доллар был "спасен" от обвала

Понедельник был чрезвычайно интересным днем на валютном рынке и останется им до глубокого вечера даже после закрытия межбанка. Новости от МВФ по новой программе сотрудничества с Украиной сыграли позитивно с самого утра, предстоящий завтра аукцион Минфина по размещению ОВГЗ добавлял оптимизма участникам рынка по ближайшим перспективам гривны, и лишь встреча в “нормандском формате” (по Киеву с 17:00) создавала элемент недосказанности в этой неплохой для нацвалюты картине.

Рынок стартовал ожидаемо хорошо – с уровней 23,68/23,70 гривен за доллар, что уже было ниже пятничных уровней закрытия в 23,70/23,72 и общей перспективой падения курса доллара как минимум до 23,60 гривен, а при благоприятном для гривны стечении обстоятельств и до 23,50. Предложение превышало спрос, продавцы боялись обвала курса и стремились продаться максимально быстро. Покупатели – напротив выжидали и активно играли “на понижение”, отчаянно сбивая котировки. И тут на торги вышел Нацбанк. Он выкупил свои дежурные $30 млн по 23,69 гривен, чем уже поддержал доллар. Но предложение все равно превышало спрос и когда регулятор ушел с межбанка – доллар начал опять проседать. Результат – 23,66/23,685 на 11:00 и продолжение давления на курс с целью как минимум к 23,60.

Продавцы уже мысленно были готовы к такому уровню (особенно нерезиденты, которые продавали доллар под завтрашний аукцион по ОВГЗ), но их буквально спас Нацбанк и Минфин Украины. Первый опять вышел на торги и начал скупать доллар по 23,65 гривен, а второй – частично переиграл начальные условия завтрашнего аукциона по размещению 4-х летних облигаций (Минфин установил объем продажи таких бумаг суммой 3 млрд грн по номиналу, хотя еще в пятницу декларировал предварительный объем этого размещения – “без ограничения по сумме”).

Это привело к двум вещам, поддержавшим доллар на межбанке:

НБУ

1) выкупвалюты по 23,65 гривен – дал четкий сигнал рынку, что курс сегодня ниже “не пойдет”. 2) Минфин дал сигнал нерезидентам, что поскольку количество облигаций по ограничено общей суммой 4,8 млрд гривен по номиналу (из которых только 3 млрд – четырехлетние) – продавать доллар в суммах значительно больших этого эквивалента – им нет смысла.

Результат – рынок немедленно отреагировал на “понятные” указания НБУ и Минфина и к 12:00 котировки вышли на уровень 23,69/23,715 гривен,а к обеду доллар и вовсе вырос – до 23,72/23,74.

После обеда и окончательного ухода НБУ с межбанка (по 23,65 – регулятор выставлял котировки выкупа доллара достаточно долго) американская валюта просела до 23,7050/23,725 к 14:00 , до – 23,71/23,73 к 15:00 и до 23,7050/23,725 к концу сессии.

Оценки объемов выкупа доллара Нацбанком участники рынка дают разные – от $55 млн до $130 млн, но мы больше склоняемся к цифре около $ 100 млн. Причем, по нашим наблюдениям основную часть – в формате интервенции через Matching по единому курсу.

За счет быстроты происходящих событий и оперативных выходов регулятора на торги – спекулянты не успели особо сыграть “на понижение” и были вынуждены в основном зарабатывать в формате “в две стороны”.

Именно благодаря активной скупке валюты Нацбанком — доллар был “спасен” от обвала к уровням близким к 23,50 гривен. Участники рынка получили четкий сигнал от регулятора – он не готов к дальнейшему обвалу котировок к отметке в 23,50. По крайней мере – на ближайшие дни.

Но расслабиться ни бизнесу, ни политикам сегодня не получится как минимум до глубокой ночи. Несмотря на закрытие украинского межбанка, после 17:00 все внимание как политиков, так и граждан Украины будет приковано к событиям в Париже. Там пройдет встреча в “нормандском формате” – Франции, Германии, Украины и России. Обсуждаться будут самые актуальные вопросы ситуации в Украине. Последствия решений этой встречи будут отражаться на всей ситуации в нашей стране как в политических, так и экономических плоскостях, в том числе и на валютном рынке.

Главные события 9 декабря на межбанке:

1) Доллар, благодаря поддержке Нацбанка, чуть подорожал – с утренних 23,68/23,70 гривен до 23,705/23,725 к концу сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но очень активно выкупал доллар через Matching. Купил по разным оценкам от $55 млн до $ 130 млн. Такими действиями Нацбанк “спас” доллар от обвала до уровней в 23,60-23,50 гривен ;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,6756 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 10 декабря составил 23,688511 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 23,71 / 23,73

евро – 26,26 / 26,28

российский рубль – 0,3718/ 0,3726

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1070 / 1,1071

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