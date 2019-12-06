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VW назовет свой новый субкомпактный кроссовер Nivus

VW назовет свой новый субкомпактный кроссовер Nivus

Новый субкомпактный кроссовер компании Volkswagen, который появится в продаже во втором квартале 2020 года, будет называться VW Nivus. По предварительной информации, его цена составит около 18 000 долларов.

Ранее говорили, что новый небольшой кроссовер компании Volkswagen будет называться New Urban Coupe или T-Sport. Теперь же официально объявлено его настоящее имя — Nivus.

Судя по тизерам, опубликованным в Сети, VW Nivus имеет примерно такую же колесную базу, что и VW Polo. Но у него более длинный задний свес (это нужно для увеличения грузоподъемности). Дизайн передней части похож на дизайн других кроссоверов этого бренда. Задняя часть изогнута вниз, как у купе.

Под капотом будет находиться 1,0 л двигатель TSI мощностью 114 л.с. (для версии с 6-ступенчатой механической коробкой передач) или 126 л.с. (для версии с 6-ступенчатым «автоматом»). Привод – передний.

По материалам autonews.ua
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