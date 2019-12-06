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Microsoft прекращает поддержку Windows 10 Mobile

Microsoft прекращает поддержку Windows 10 Mobile

Остановка поддержки означает, что Microsoft больше не будет программно обновлять старые смартфоны. То есть, если обнаружится какая-то уязвимость в безопасности или баг в системе, то с ней никто ничего не будет делать. При этом смартфоны на Windows 10 Mobile будут работать как и раньше.

Последний смартфон на Windows 10 Mobile вышел в 2017 году — с тех пор систему никто не развивал. Microsoft еще в начале 2019 года посоветовала пользователям перейти на другие операционные системы.

С 10 декабря 2019 года Windows 10 Mobile можно официально считать «мертвой». И похоже, что мобильную Windows мы больше не увидим. Microsoft сделала выбор в пользу Android — в конце 2020 года выйдет смартфон Surface Duo с двумя экранами и на Android с фирменной оболочкой Microsoft Launcher. Предыдущая версия мобильной системы от Microsoft, Windows Phone 8.1, закрылась еще в 2017 году. С тех пор систему не поддерживают и не выпускают обновления.

В 2013 году Microsoft купила мобильное подразделение Nokia и начала выпускать смартфоны под брендом Lumia. Но объединение не помогло сделать мобильную Windows популярной, а теперь Nokia выпускает Android-смартфоны.

По материалам bigmir.net
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