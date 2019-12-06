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Стало известно, когда появится Skoda Fabia нового поколения

Стало известно, когда появится Skoda Fabia нового поколения

Компания Skoda выпустит новое поколение своего популярного сити-кара Skoda Fabia раньше, чем ожидалось – в первой половине 2021 года. Об этом в своем интервью рассказал глава чешского автопроизводителя Бернхард Майер.

Skoda Fabia текущего (третьего) поколения появилась в конце 2014 года. Ожидалось, что её четвертое поколение начнут продавать не раньше конца 2021 года. Однако, Майер говорит, что они постараются представить эту новинку как можно раньше.

«На прошлой неделе я уже ездил на прототипе новой Fabia, созданной на платформе MQB A0. Признаюсь, я не могу дождаться того момента, когда мы начнем выпускать этот автомобиль», — сказал Майер.

Фабия текущего поколения построена фактически на двух платформах — MQB и старой PQ26. В то время, как в основе Audi A1, Volkswagen Polo и SEAT Ibiza лежит платформа MQB A0.

По материалам autonews.ua
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