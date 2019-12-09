Ford Kuga получил самый высокий рейтинг безопасности

Новый американский кроссовер Ford Kuga получил 5-звездочный рейтинг безопасности от европейского комитета по проведению независимых краш-тестов Euro NCAP.

Об этом сообщают в Ford.

Автомобиль набрал 92% в категории защиты взрослых пассажиров. Защита детей в новинке набрала 86% баллов.

Для улучшенного уровня защиты от ударов во всем каркасе Kuga использовали высокопрочную сталь и трубы из высокопрочной стали, которые установили в обоих передних стойках и вдоль крыши.