Ford Kuga получил самый высокий рейтинг безопасности

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Новый американский кроссовер Ford Kuga получил 5-звездочный рейтинг безопасности от европейского комитета по проведению независимых краш-тестов Euro NCAP.
Об этом сообщают в Ford.
Автомобиль набрал 92% в категории защиты взрослых пассажиров. Защита детей в новинке набрала 86% баллов.
Для улучшенного уровня защиты от ударов во всем каркасе Kuga использовали высокопрочную сталь и трубы из высокопрочной стали, которые установили в обоих передних стойках и вдоль крыши.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Границы Киева могут изменитьсяВчера, 09:15 - 1190 7
Почему не отображается субсидия на счете «Ощадбанка»Вчера, 10:49 - 20838 5
Прожиточный минимум будут постепенно увеличивать - МинсоцполитикиВчера, 14:05 - 1043 3
На следующей неделе состоятся три суда по делам ПриватбанкаВчера, 09:32 - 369 3
Зеленский предлагает внести изменения в закон о децентрализацииВчера, 14:12 - 417 2
Почему не отображается субсидия на счете «Ощадбанка»Вчера, 10:49 - 20838 5
Индексация зарплаты: когда и как осуществляетсяВчера, 09:02 - 10910
Объем наличных денег в Украине побил исторический рекордВчера, 13:06 - 3481 1
ПриватБанк обновил дизайн цифровых картВчера, 16:32 - 2163
Стала известна стоимость Skoda RapidВчера, 20:20 - 1346
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)Вчера, 11:15 - 179
Xiaomi представила новый электробайк из серии QicycleПозавчера, 13:10 - 287
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 757
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2423 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2282 1