Операционная система от Huawei появится на смартфонах в 2020 году

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Президент Huawei доктор Ван Чэн Лу заявил на конференции разработчиков, что операционная система HarmonyOS начнет появляться на смартфонах компании в следующем году.
При этом доктор Ван подчеркнул, что Harmony не заменит Android. Кроме того, Android по-прежнему является предпочтительной ОС для Huawei.
HarmonyOS будет продаваться на международном уровне, а не только в Китае, как раньше. Также Ван объявил, что HarmonyOS официально станет ПО с открытым исходным кодом к августу следующего года.
Не так давно Джой Тан, старший вице-президент Huawei по связям с общественностью, заявил в интервью, что код HarmonyOS имеет меньше строк кода и более высокий уровень безопасности.
Counterpoint Research также утверждает, что HarmonyOS превзойдет Linux к концу 2020 года и станет пятой по популярности операционной системой для интеллектуальных цифровых терминалов.
Остается открытым вопрос, появится ли HarmonyOS только на флагманских устройствах Huawei или будет перенесена на сторонние устройства.
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