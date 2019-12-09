Операционная система от Huawei появится на смартфонах в 2020 году

Президент Huawei доктор Ван Чэн Лу заявил на конференции разработчиков, что операционная система HarmonyOS начнет появляться на смартфонах компании в следующем году.

При этом доктор Ван подчеркнул, что Harmony не заменит Android. Кроме того, Android по-прежнему является предпочтительной ОС для Huawei.

HarmonyOS будет продаваться на международном уровне, а не только в Китае, как раньше. Также Ван объявил, что HarmonyOS официально станет ПО с открытым исходным кодом к августу следующего года.

Не так давно Джой Тан, старший вице-президент Huawei по связям с общественностью, заявил в интервью, что код HarmonyOS имеет меньше строк кода и более высокий уровень безопасности.

Counterpoint Research также утверждает, что HarmonyOS превзойдет Linux к концу 2020 года и станет пятой по популярности операционной системой для интеллектуальных цифровых терминалов.

Остается открытым вопрос, появится ли HarmonyOS только на флагманских устройствах Huawei или будет перенесена на сторонние устройства.