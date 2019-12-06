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Порошенко переписал на сына аграрный бизнес

Порошенко переписал на сына аграрный бизнес

Пятый президент Петр Порошенко вышел из основателей агропромышленной компании “Укрпроминвест-Агро”, ее конечным бенефициаром стал его старший сын Алексей.

Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Среди учредителей “Укрпроминвест-Агро” значатся Евгений Саенко, Алексей Порошенко (конечный бенефициарный владелец) и ООО “Прайм Инвестментс”. Алексей Порошенко получил контроль над “Укрпроминвест-Агро” через CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B. V. и Roshen Group S.a.r.l. Смена собственников произошла 31 октября. Агропромышленная компания “Укрпроминвест-Агро” специализируется на выращивании сельхозпродукции, производстве сахара и муки и животноводстве. Земельный банк – 120 тысяч гектаров в шести областях Украины.

Алексей Порошенко также стал бенефициаром ООО “Группа Агропродинвест”, учредителем которой является “Укрпроминвест-Агро”, а также ряда предприятий, входящих в группу, – ЧАО “ПК” Подолье”, ООО “ПК Заря Подолья”, ООО “Винницкий комбинат хлебопродуктов №2”, агрофирма “Дніпроагролан”, АФ “Иванковцы”, ООО “Мас-Агро”, ООО “Правобережное” и ООО “Прогресс-НТ”.
По материалам Економічна Правда
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