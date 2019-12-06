Порошенко переписал на сына аграрный бизнес

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Пятый президент Петр Порошенко вышел из основателей агропромышленной компании “Укрпроминвест-Агро”, ее конечным бенефициаром стал его старший сын Алексей.
Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Среди учредителей “Укрпроминвест-Агро” значатся Евгений Саенко, Алексей Порошенко (конечный бенефициарный владелец) и ООО “Прайм Инвестментс”. Алексей Порошенко получил контроль над “Укрпроминвест-Агро” через CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B. V. и Roshen Group S.a.r.l. Смена собственников произошла 31 октября. Агропромышленная компания “Укрпроминвест-Агро” специализируется на выращивании сельхозпродукции, производстве сахара и муки и животноводстве. Земельный банк – 120 тысяч гектаров в шести областях Украины.Алексей Порошенко также стал бенефициаром ООО “Группа Агропродинвест”, учредителем которой является “Укрпроминвест-Агро”, а также ряда предприятий, входящих в группу, – ЧАО “ПК” Подолье”, ООО “ПК Заря Подолья”, ООО “Винницкий комбинат хлебопродуктов №2”, агрофирма “Дніпроагролан”, АФ “Иванковцы”, ООО “Мас-Агро”, ООО “Правобережное” и ООО “Прогресс-НТ”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Треть украинцев думают о переезде на работу за границу (инфографика)Около часа назад - 550 6
Арестованное WiFi-оборудование в киевском метро выставлено на торги8 ч. назад - 1165 6
В правительстве сообщили, где в Украине дороги будут строить из отходов производства8 ч. назад - 913 6
Газпром: доходов от экспорта больше не хватает для субсидирования "Газпрома" на российском рынке4 ч. назад - 1106 4
АМКУ усмотрел недобросовестную конкуренцию в акции сети NOVUS3 ч. назад - 905 4
Будет ли пенсия по достижении пенсионного возраста без наличия необходимого страхового стажа5 ч. назад - 13176
Какие цены на горючее ждут водителей: эксперты озвучили прогнозВчера, 20:00 - 7925 3
Межбанк: гривну ждет напряженный период5 ч. назад - 5530
Арестованное WiFi-оборудование в киевском метро выставлено на торги8 ч. назад - 1165 6
Газпром: доходов от экспорта больше не хватает для субсидирования "Газпрома" на российском рынке4 ч. назад - 1106 4
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck6 ч. назад - 134
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 1334 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 1407 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 845
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1972