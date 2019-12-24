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Стоимость новогоднего стола за год выросла почти на 10%

Стоимость новогоднего стола за год выросла почти на 10%

Стоимость традиционного новогоднего стола в этом году выросла на 7-10%. Об этом сообщил исполнительный директор Украинской дискуссионного клуба Олег Пендзин.

“Новогодний стол в 2019 году будет дороже примерно на 7-10% прошлогоднего”, – сказал Пендзин.

По его словам, можно посчитать, сколько вы потратили в прошлом году на организацию празднования, и добавить около 10%, и прекрасно попадете в тот бюджет, которого вам хватит отпраздновать Новый год.

Напомним, в 2018 году стоимость традиционных блюд на новогоднем столе выросла на 23-25% по сравнению с 2017.

По материалам УНН
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