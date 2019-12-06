Размер налоговых социальных льгот в 2020 году

В 2020 году одновременно с увеличением прожиточного минимума для граждан состоится очередное увеличение размера налоговых социальных льгот.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС ​​в Киевской области.

“Предельный размер дохода, к которому применяется налоговая социальная льгота, в 2020 году составляет 2940,0 грн, этот размер рассчитывается как произведение месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, на 1,4 и округляется до ближайших 10 грн – (2102,0 х 1,4) (пп. 169.4.1 НКУ)”, – говорится в сообщении.

Налоговая социальная льгота – это сумма, на которую плательщик налога с доходов физических лиц вправе уменьшить сумму своего общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого из источников на территории Украины от одного работодателя в виде заработной платы. ПСП уменьшает базу налогообложения, уменьшает сумму НДФЛ и работник получает сумму заработной платы больше, чем если бы к его зарплаты не применялась НСЛ.

Размер налоговой социальной льготы в 2020 году:

Базовая НСЛ для любого налогоплательщика – составляет половину (50%) размера прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного законом на 1 января отчетного налогового года – 1051,0 грн = (2102,0 х 50%);

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НСЛ для плательщика налога, который содержит двух или более детей в возрасте до 18 лет, составит 100% суммы базовой НСЛ в расчете на каждого такого ребенка;

НСЛ для плательщика, который является одинокой матерью или отцом, вдовой или вдовцом, или опекуном, попечителем – в расчете на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, и для плательщика, который содержит ребенка-инвалида – в расчете на каждого такого ребенка в возрасте до 18 лет – 150% суммы базовой льготы, – 1576,5 грн = 150% х (2102,0 х 50%);