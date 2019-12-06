0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 234 0

Размер налоговых социальных льгот в 2020 году

Размер налоговых социальных льгот в 2020 году

В 2020 году одновременно с увеличением прожиточного минимума для граждан состоится очередное увеличение размера налоговых социальных льгот.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС ​​в Киевской области.

“Предельный размер дохода, к которому применяется налоговая социальная льгота, в 2020 году составляет 2940,0 грн, этот размер рассчитывается как произведение месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, на 1,4 и округляется до ближайших 10 грн – (2102,0 х 1,4) (пп. 169.4.1 НКУ)”, – говорится в сообщении.

Налоговая социальная льгота – это сумма, на которую плательщик налога с доходов физических лиц вправе уменьшить сумму своего общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого из источников на территории Украины от одного работодателя в виде заработной платы. ПСП уменьшает базу налогообложения, уменьшает сумму НДФЛ и работник получает сумму заработной платы больше, чем если бы к его зарплаты не применялась НСЛ.

Размер налоговой социальной льготы в 2020 году:

  • Базовая НСЛ для любого налогоплательщика – составляет половину (50%) размера прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного законом на 1 января отчетного налогового года – 1051,0 грн = (2102,0 х 50%);

Читайте также: Перечень льгот для многодетных семей возрастет – законопроект

  • НСЛ для плательщика налога, который содержит двух или более детей в возрасте до 18 лет, составит 100% суммы базовой НСЛ в расчете на каждого такого ребенка;
  • НСЛ для плательщика, который является одинокой матерью или отцом, вдовой или вдовцом, или опекуном, попечителем – в расчете на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, и для плательщика, который содержит ребенка-инвалида – в расчете на каждого такого ребенка в возрасте до 18 лет – 150% суммы базовой льготы, – 1576,5 грн = 150% х (2102,0 х 50%);

Карты для хранения денег

  • НСЛ для плательщиков, указанных в пп. 169.1.4 НКУ составляет 200% суммы общей льготы, – 2102 0 грн = 200% х (2102,0 х 50%).
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.