Размер налоговых социальных льгот в 2020 году

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В 2020 году одновременно с увеличением прожиточного минимума для граждан состоится очередное увеличение размера налоговых социальных льгот.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Киевской области.
“Предельный размер дохода, к которому применяется налоговая социальная льгота, в 2020 году составляет 2940,0 грн, этот размер рассчитывается как произведение месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, на 1,4 и округляется до ближайших 10 грн – (2102,0 х 1,4) (пп. 169.4.1 НКУ)”, – говорится в сообщении.
Налоговая социальная льгота – это сумма, на которую плательщик налога с доходов физических лиц вправе уменьшить сумму своего общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого из источников на территории Украины от одного работодателя в виде заработной платы. ПСП уменьшает базу налогообложения, уменьшает сумму НДФЛ и работник получает сумму заработной платы больше, чем если бы к его зарплаты не применялась НСЛ.
Размер налоговой социальной льготы в 2020 году:
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