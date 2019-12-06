Фонд гарантирования продает пул активов ВТБ Банка

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает пул активов юридических лиц, находящихся на балансе АО «ВТБ Банк», по стартовой цене 377 млн грн.
Об этом сообщает пресс служба Фонда гарантирования.
“27 декабря в системе ProZorro.Продажи запланирован аукцион по реализации пула активов юридических лиц, находящихся на балансе АО «ВТБ Банк». Торги пройдут по голландской модели аукциона. В состав пула вошли права требования по 25 кредитам юридических лиц. Средняя просроченная задолженность по кредитами – 7 лет. Общая задолженность по договорам составила 1778 млн грн. По19 кредитам продолжаются судебные производства, 2 кредита находятся на рассмотрении Государственной исполнительной службы”, – говорится в сообщении.
В Фонде гарантирования отмечают, что стартовая цена пула – 377 млн грн.
В обеспечении по кредитам коммерческая и жилая недвижимость, земельные участки, ценные бумаги, товары в обороте, финансовое поручительство, имущественные права, оборудование. Однако многие кредиты имеют проблемы с залогом из-за банкротства или ликвидации залогодателей. Пул был сформирован по календарному подходу. То есть в его состав вошли активы, которые предварительно выставлялись на индивидуальные торги, но не были выкуплены.
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