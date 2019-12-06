Фонд гарантирования продает пул активов ВТБ Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает пул активов юридических лиц, находящихся на балансе АО «ВТБ Банк», по стартовой цене 377 млн ​​грн.

Об этом сообщает пресс служба Фонда гарантирования.

“27 декабря в системе ProZorro.Продажи запланирован аукцион по реализации пула активов юридических лиц, находящихся на балансе АО «ВТБ Банк». Торги пройдут по голландской модели аукциона. В состав пула вошли права требования по 25 кредитам юридических лиц. Средняя просроченная задолженность по кредитами – 7 лет. Общая задолженность по договорам составила 1778 млн грн. По19 кредитам продолжаются судебные производства, 2 кредита находятся на рассмотрении Государственной исполнительной службы”, – говорится в сообщении.

В Фонде гарантирования отмечают, что стартовая цена пула – 377 млн ​​грн.

В обеспечении по кредитам коммерческая и жилая недвижимость, земельные участки, ценные бумаги, товары в обороте, финансовое поручительство, имущественные права, оборудование. Однако многие кредиты имеют проблемы с залогом из-за банкротства или ликвидации залогодателей. Пул был сформирован по календарному подходу. То есть в его состав вошли активы, которые предварительно выставлялись на индивидуальные торги, но не были выкуплены.