Зеленский подписал закон для анбандлинга "Нафтогаза"

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Президент Украины подписал законопроект № 2359-1 для анбандлинга Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Последний этап прохождения документа – возвращен с подписью от президента 9 декабря.
Предусматривается для выполнения обязательств по отделению оператора ГТС до 2021 года освободить от НДС операции по передаче с баланса плательщика налога на баланс другого юридического лица имущества, находящегося в госсобственности в составе магистральных газопроводов, и всех объектов и сооружений, связанных единым технологическим процессом.
Согласно документу, до 2022 года откладывается установка кассового метода определения даты возникновения налоговых обязательств и налогового кредита по операциям по поставке/приобретению имущества, которое не находится в госсобственности, в составе магистральных газопроводов, и всех объектов и сооружений.
Также в законе прописано, что до 2021 года откладывается исключение из определения поставки товаров – операции по предоставлению (передаче) и возвращению по договору займа природного газа, используемого для обеспечения деятельности по транспортировке природного газа магистральными газопроводами, если эти операции проводятся с целью отделения оператора ГТС.
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