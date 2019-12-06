Зеленский подписал закон для анбандлинга "Нафтогаза"

Президент Украины подписал законопроект № 2359-1 для анбандлинга Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Последний этап прохождения документа – возвращен с подписью от президента 9 декабря.

Предусматривается для выполнения обязательств по отделению оператора ГТС до 2021 года освободить от НДС операции по передаче с баланса плательщика налога на баланс другого юридического лица имущества, находящегося в госсобственности в составе магистральных газопроводов, и всех объектов и сооружений, связанных единым технологическим процессом.

Согласно документу, до 2022 года откладывается установка кассового метода определения даты возникновения налоговых обязательств и налогового кредита по операциям по поставке/приобретению имущества, которое не находится в госсобственности, в составе магистральных газопроводов, и всех объектов и сооружений.

Также в законе прописано, что до 2021 года откладывается исключение из определения поставки товаров – операции по предоставлению (передаче) и возвращению по договору займа природного газа, используемого для обеспечения деятельности по транспортировке природного газа магистральными газопроводами, если эти операции проводятся с целью отделения оператора ГТС.