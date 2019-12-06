Межбанк: гривну ждет напряженный период

Период с понедельника по среду будет, пожалуй, одним из самых напряженных и знаковых для гривны в этом году. В зависимости от тренда в эти дни – будет дальнейшее поведение курса как минимум до конца декабря.

Из позитивных факторов, существенно влияющих на настроения всего рынка, можно отнести:

1) Озвученные в выходные позитивные новости по сотрудничеству с МВФ. Если Украина окончательно договорится о новой программе с МВФ,а украинские чиновники утверждают, что все вопросы уже решены – позиции гривны в средне- и долгосрочной перспективе резко усилятся. Дело в том, что основная угроза следующих двух лет (огромные выплаты внешних долгов) – будет во многом перекрыта за счет траншей фонда. Кроме этого – это сигнал инвесторам – с Украиной можно иметь дело, не только в части спекуляций с ОВГЗ, но и с серьезными инвестициями;

2) Аукцион во вторник по размещению ОВГЗ. Выставляются облигации на разные сроки , в том числе и очень интересные для нерезидентов долгосрочные бумаги (да еще и без ограничения объема привлечения). Это сулит огромный приток валюты на рынок для покупки от иностранцев и заведомо психологически укрепляет гривну;

3) Поведение наличного рынка и низкие корсчета банков. Обменники и дальше занижают свои ценники, что работает на укрепление позиций гривны на всех сегментах валютного рынка.

А ликвидность в банковской системе на утро понедельника снизилась сразу на 6,9 млрд гривен – до 44,99 млрд. И хотя часть этих средств вернется на рынок в ближайшее время (банки размещали часть своих ресурсов в краткосрочные депсертификаты НБУ) – такой расклад с ликвидностью пока тоже работает на нацвалюту.

Из факторов “турбулентности” для курса можно выделить сегодняшнюю встречу в Париже нормандской четверки (фактически все ключевые ситуации войны на Донбассе, вполне возможное обсуждение газовых договоренностей и глобального поведения всего европейского сообщества в отношении РФ). Все это добавит существенной доли политического и экономического фактора в поведении валютного рынка в ближайшее время.

Фактически сегодня все игроки – как местные компании и Нацбанк, так и нерезиденты будут существенно влиять на формирование тренда по курсу. Пока сохранится общая тенденция в пользу укрепления гривны и здесь последнее слово будет за регулятором. Как и в конце прошлой недели – практически его цена выкупа излишков доллара на торгах — и будет основным курсовым маркером для всех участников рынка.

Мы ожидаем на 9 декабря коридор по доллару в пределах 23,60-23,75 гривен с общей игрой «на понижение» и при объемах операций до $240-320 млн при совершении до 490-580 сделок.

Как и в пятницу – спекулянты в первые два часа сессии будут пытаться «покачать» курс с общей игрой «на понижение», а затем перейдут в формат работы «в две стороны».

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 23,70 / 23,72

евро – 26,21 / 26,23

российский рубль – 0,3723 / 0,3728

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