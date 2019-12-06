По мотивам конференции FinRetail 2019



В прошлую пятницу состоялась практическая конференция лидеров финансовой розницы – FinRetail 2019. Редакция сделала подборку интересных мнений, о чем говорили эксперты и спикеры конференции.

В рамках дискуссии о СПЛИТ Нацбанк, в лице директора Департамента лицензирования Александра Бевза, пообещал не ограничивать ставки по микрокредитам, которые сейчас компании выдают под большие проценты. Но в то же время предупредил, что регулятор будет следить, чтобы МФО честно информировали потребителей о ценах на кредиты. Также Александр Бевз сообщил, что Национальный банк не намерен проводить «чистку» на рынках небанковских финансовых услуг. В свою очередь участники рынка МФО не возражают против контроля за их рекламными кампаниями. Так СЕО компании Dinero Илья Веселый убежден, что никто из крупнейших участников рынка не вводит потребителей в заблуждение, сообщая о ставки по кредитам. А CEO компании moneyveo Елена Андроникова отметила, что хотя ставки по микрокредитам и не регулируются, они уже снижаются, благодаря активной конкуренции на рынке. Со своей стороны, председатель Совета Национальной ассоциации банков Украины Роман Шпек подытожил общее настроение участников рынка. “К регулятора всегда столь пристальное внимание, – отметил Роман Шпек, обращаясь к присутствующему Александра Бевза. – Да залог успеха в том, что” взрослые “, прозрачные участники рынка никогда не ждут, что регулятор будет хорошим, они хотят, чтобы он был справедливым. Причем как к участникам, так и к себе. Если регулятор институционально слабый, то совершенствуйтесь в первую очередь в методологии (надзора, регулирования, оценки рисков, корпоративного управления и т.п.), а не в штрафовании. Потому что главная рыночная функция регулятора именно регуляторная методология – она должна быть понятной, а не вызывать вопросы”.

Жаркой выдалась и дискуссия об имплементации Законов об РРО и кэшбэк.

Например, советник премьер-министра Украины Игорь Дядюра высказал недовольство предложенным механизмом «кэшбэка». Он предусматривает, что покупателям будут возвращать средства за покупку, если те обнаружат нарушения при выдаче чека. «Мы получили «кэшбэк» в искалеченном виде. Изначально он был совсем другим. За пределами системы оказались потребители, которые покупают товар на сумму менее 850 грн», — подчеркнул он. Иного мнения относительно «кэшбэка» придерживается член Межведомственной рабочей группы по вопросам реализации инновационных технологических решений для регистрации расчетных операций в сфере торговли Олег Новосельцев. Он отметил, что количество субъектов хозяйствования, которые используют кассовые аппараты, в разы превышает штат налоговых инспекторов. Поэтому держать все под контролем и регулярно осуществлять ревизии — сложно. Поэтому остается надеяться на граждан.

Очень интересной для бизнес-аудитории оказалась презентация генерального менеджера Lugera Ukraine – Анастасии Шевченко о стратегиях и результатах их реализации в необанках. Вот несколько выводов, которые сделала Анастасия в своем выступлении:

• Сила в кооперации – с другими игроками и стартапами. Главное – выбрать лучших и не тратить время и деньги на «сделаю сам».

• Большинство необанков целятся в платежи, переводы и управления финансами. И при этом предлагают клиентам все бесплатно или очень дешево. И это проблема – низкая доходность.

• Чаще всего необанк – это не основной банк клиента. А значит, нет остатков депозитов. И клиенты пользуются только лакомыми дешевыми сервисами.

• Большое (в миллионах, и в десятках миллионов) количество клиентов необанкив не означает прибыльность. Наименьший минус в net profit per customer в тех необанкив, которые предлагают кредитные продукты.

Павел Малышев, директор Solanteq Украина рассказал о системных подходах к ведению программ лояльности в банках. Практики и метрики, которые можно использовать, продукты компании Solanteq, которые помогают автоматизировать такой подход. Привел примеры существующих продуктов лояльности на банковском рынке и объяснил, почему точечные решения “для галочки” – это больше про затраты, а не про прибыль.

СMO PSP Platon Гела Слюсарчук выступил с докладом на тему: «Money Journey: как конверсия влияет на финансовый результат МФО». Тема доклада была посвящена описанию движения денег в онлайн-микрокредитовании, или – как мы это называем – Money Journey.

«Фактически, в докладе я показывал построенную математическую модель, которая оценивает финансовую результативность платежной системы, которую использует МФО в своей онлайн-деятельности. Данная модель учитывает влияние конверсии на каждом этапе Money Journey, тарифы платежного провайдера (как онлайн, так и оффлайн), уровень конвертации неудачных операций, а также средний уровень месячного дохода от выданного кредита», – пояснил Гела Слюсарчук. Эта тема весьма объемная и непростая в восприятии из-за большого количества взаимосвязанных цифр и процессов. Пояснение к докладу Вы можете найти в статье «Money Journey: как конверсия влияет на финансовый результат МФО» http://bit.ly/2PdRwoG .

Успешное развитие бренда на современном рынке далеко не всегда завязано на его размеры и значимость, убежден глава правления КОНКОРД банк Юрий Задоя. «Если ты не идешь стосороковым в перенасыщенный рынок и без интересных кейсов – то правильная стратегия заключается или в создании своего “голубого океана” с качественным, новым, необычным продуктом, или входить в нишевые сегменты, развивать их и становиться там лидером.

А сам бренд без большого вливания денег создается репутацией (на которую могут посягать конкуренты или просто недоброжелатели), точечной стратегией и игрой «в длинную» с партнерами, ко-брендами и т.д. Создавая партнерские продукты, вы получаете возможность даже будучи в 100 раз меньше самого партнера быть успешным и нужным на рынке. И это не «аутсорс» – это Стать лидером в своем вопросе. Или нескольких. Но не в десятке/сотне.

И необходимо обязательно смотреть на несколько шагов вперед – если вы захотите войти в уже популярный сегмент – скорее всего, вы не добьетесь успеха. Пока вы будете запускаться и решать текущие вопросы – рынок видоизменится и уйдет далеко вперед.

Вывод – смотрите на тренды более развитых рынков, посещайте конференции и слушайте интересных спикеров – инноваторов, а не «историков». А бренд – всегда должен идти на шаг вперед от бизнеса, будучи его локомотивом и «ледоколом» на рынке», – поделился своим мнением с участниками конференции Юрий.

О кредитных фабриках, их плюсах, минусах и подводных камнях рассказала Татьяна Киришун, руководитель отдела аналитики Компании CS, в своей презентации «Бесчеловечный кредитный конвейер, или Как построить кредитную фабрику». Прежде чем войти в эту воду, банку или финансовой компании нужно честно ответить на вопрос: А нужна ли вам кредитная фабрика, готовы ли вы доверять автоматизированной системе принятие хотя бы части решений?

Чтобы создать сервис по кредитованию, необходимо сконцентрироваться на “правильном” взаимодействии с клиентом, убеждена коммерческий директор компании Tsi, Виктория Омельченко. По ее словам, в новом мобильном мире, где для каждого процесса есть свое приложение, клиенты требуют простоты. «Им необходимы удобные сервисы. Они ожидают, что решения будут интуитивно понятными и удобными. Клиенты хорошо понимают ценность сведений о себе и ожидают, что данные будут использоваться в их интересах. Важно сконцентрироваться на “правильном” взаимодействии с клиентом», – прокомментировала Виктория.

Гвоздем программы FinRetail 2019 стал неожиданный мастер-класс от бизнес-тренера, гештальт-терапевта, актера и преподавателя театра-студии импровизации “Чёрный Квадрат” – Александра Олешко на тему эмоционального выгорания. После него стало понятно, почему именно так мы реагируем и ведем себя в разных ситуациях. Кто такие эгоготики. И если вы начали дружить с пятеркой больше чем всегда или вообще не дружили (алкоголь, никотин, кофеин, наркотические вещества, глюкоза), пора пойти к врачу – у вас или депрессия, или выгорание. Несколько методов как бороться с выгоранием:

• Выявлять и реализовывать свои истинные потребности.

• Отказаться от того, что забирает энергию, но не даёт новую.

• Внимательно контролировать переработку стресса.

• Следить за своим коллективом.

• И конечно, мы сами должны нести ответственность за своё ресурсное состояние. И при первых признаках выгорания бороться с ним в зародыше.

• А еще лучше не доводить себя к такому состоянию и главное своих подчиненных.