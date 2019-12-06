Более 35 тыс. украинцев перенесли мобильные номера

Более 35 тысяч украинских абонентов воспользовались услугой смены мобильного оператора с сохранением номера телефона.

Об этом сообщает Украинский государственный центр радиочастот.

“По состоянию на 9 декабря 2019 года перенесены 35 140 мобильных номеров между операторами связи”, – отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине с 1 мая ввели новую услугу, по которой абоненты могут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.

Справка Finance.ua:

Чтобы перенести мобильный номер, нужно:

зарегистрировать на себя номер у старого оператора;

подать заявку новому оператору;

прийти в любой официальный магазин вашего нового оператора и получить новую SIM -карту;

-карту; при регистрации мобильного номера следует показать документ, удостоверяющий личность (можно не только паспорт).

Оператор может отказать, если: