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Более 35 тыс. украинцев перенесли мобильные номера

Более 35 тыс. украинцев перенесли мобильные номера

Более 35 тысяч украинских абонентов воспользовались услугой смены мобильного оператора с сохранением номера телефона.

Об этом сообщает Украинский государственный центр радиочастот.

“По состоянию на 9 декабря 2019 года перенесены 35 140 мобильных номеров между операторами связи”, – отмечается в сообщении.

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Напомним, в Украине с 1 мая ввели новую услугу, по которой абоненты могут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.

Справка Finance.ua:

Чтобы перенести мобильный номер, нужно:

  • зарегистрировать на себя номер у старого оператора;
  • подать заявку новому оператору;
  • прийти в любой официальный магазин вашего нового оператора и получить новую SIM-карту;
  • при регистрации мобильного номера следует показать документ, удостоверяющий личность (можно не только паспорт).

Оператор может отказать, если:

  • номер не зарегистрирован;
  • номер зарегистрирован на другое лицо;
  • в заявлении на перенос номера указаны неполные или недостоверные данные;
  • заявление на перенос номера подано раньше;
  • после последнего переноса номера не прошло 30 календарных дней;
  • ваша карта заблокирована по причинам, которые предусмотрены законодательством (мошенничество и т.д.).
По материалам Finance.UA
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