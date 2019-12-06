Более 35 тыс. украинцев перенесли мобильные номера

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Более 35 тысяч украинских абонентов воспользовались услугой смены мобильного оператора с сохранением номера телефона.
Об этом сообщает Украинский государственный центр радиочастот.
“По состоянию на 9 декабря 2019 года перенесены 35 140 мобильных номеров между операторами связи”, – отмечается в сообщении.
Напомним, в Украине с 1 мая ввели новую услугу, по которой абоненты могут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.
Чтобы перенести мобильный номер, нужно:
Оператор может отказать, если:
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