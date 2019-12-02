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Windrose купила 8 самолетов ATR для внутренних рейсов

Windrose купила 8 самолетов ATR для внутренних рейсов

Авиакомпания Windrose (“Роза ветров”) решила приобрести на условиях лизинга 8 самолетов ATR-72-600 для расширения работы на внутренних рейсах.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Самолеты франко-итальянского производителя ATR будут поставлены в течение 2020-2022 годов.

Первые три самолета, которые ожидают в авиакомпании, производства 2016 года. Их салон сконфигурирован на 70 пассажирских мест. Других подробностей Windrose не сообщает, но обещает рассказать о своей новой программы внутренних перевозок ​​в ближайшее время.

Авиакомпания Windrose была основана в 2003 году. В 2007 году перевозчик получил сертификат эксплуатанта и начал выполнять регулярные и чартерные перевозки. На сегодняшний день основным направлением деятельности авиакомпании является организация и выполнение чартерных, регулярных, корпоративных, туристических и VIP рейсов. Парк авиакомпании насчитывает 5 самолетов Airbus А-321, 1 самолет Airbus А-320 и 5 самолетов Embraer ERJ-145 EU / EP / LR.

По материалам Дело
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