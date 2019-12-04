Sony запатентовала портативную "консоль" для видеоигр (фото)

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Компания Sony запатентовала портативное устройство для видеоигр. Заявка появилась в бюро по патентам и товарным знакам США.
Об этом сообщает портал LetsGoDigital.
Устройство внешне очень напоминает консоль. Оно прямоугольной формы, на одной стороне размещен экран и стандартная крестовина с четырьмя кнопками управления. Еще две кнопки находятся на тыльной стороне девайса.
В гаджет встроен трехосевый гироскоп, пульсометр и сканер отпечатков пальцев. Он имеет карту памяти, которая помогает воспроизводить игры через облако с компьютера или приставки.
Фото: LetsGoDigital
В комплекте с консолью должна быть док-станция, помогающая транслировать игры, музыку или фильмы с ПК на само устройство. Компания Sony не комментирует назначение девайса или сроки его выхода на рынок.
Фото: LetsGoDigital
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