Sony запатентовала портативную "консоль" для видеоигр (фото)

Компания Sony запатентовала портативное устройство для видеоигр. Заявка появилась в бюро по патентам и товарным знакам США.

Об этом сообщает портал LetsGoDigital.

Устройство внешне очень напоминает консоль. Оно прямоугольной формы, на одной стороне размещен экран и стандартная крестовина с четырьмя кнопками управления. Еще две кнопки находятся на тыльной стороне девайса.

В гаджет встроен трехосевый гироскоп, пульсометр и сканер отпечатков пальцев. Он имеет карту памяти, которая помогает воспроизводить игры через облако с компьютера или приставки.



Фото: LetsGoDigital

В комплекте с консолью должна быть док-станция, помогающая транслировать игры, музыку или фильмы с ПК на само устройство. Компания Sony не комментирует назначение девайса или сроки его выхода на рынок.



Фото: LetsGoDigital