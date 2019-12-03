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В этом году ЕБРР инвестировал €1 миллиард в экономику Украины

В этом году ЕБРР инвестировал €1 миллиард в экономику Украины

Международные партнеры Украины в 2019 году оказали серьезную финансовую помощь нашему государству.

Об этом министр финансов Оксана Маркарова сказала во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

“Только за 10 месяцев 2019 года ЕБРР инвестировал 1 млрд евро в экономику, в различные проекты в Украине. В этом году Европейский инвестиционный банк также существенно увеличил свой портфель (в Украине. – Ред.); Международная финансовая корпорация объявила об одобрении на совете директоров их инвестиций в Укргазбанк”, – сказала Маркарова.

Кроме того, добавила министр, МВФ быстро откликнулся на предложение правительства относительно новой долгосрочной программы сотрудничества.

“Если сравнить нас со странами-аналогами, как мы это делали в нашем исследовании, то именно средства международных финансовых партнеров составляют достаточно большую часть – почти 25% (в государственном и гарантированном государством долге. – Ред.), что показывает уровень доверия к Украине”, – сказала Маркарова.

По материалам УКРИНФОРМ
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