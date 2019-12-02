Huawei подала в суд на комиссию по связи США

Китайский технологический гигант Huawei подал судебный иск против Федеральной комиссии по связи США (FCC), требуя отменить решение, которое запрещает операторам в сельской местности США пользоваться федеральными субсидиями в приобретении оборудования Huawei.

Об этом было объявлено на пресс-конференции в китайском Шэньчжэне, сообщает Синьхуа.

«В ходатайстве, поданном в Апелляционный суд пятого округа США, Huawei просит суд признать постановление FCC незаконным на основании того, что вышеуказанная комиссия не может предложить Huawei необходимую процессуальную защиту при маркировке Huawei как угрозы национальной безопасности», – говорится в сообщении.

Компания также считает, что FCC не может обосновать свои выводы доказательствами, аргументами или анализом. Это является нарушением конституции, закона об административных процедурах и других законов США, заявляют в Huawei.

Ведущий адвокат Huawei по судебному иску Глен Найгер сообщил, что FCC без соблюдения соответствующих стандартов просто приняла решение, которое, по ее собственному признанию, было смоделировано исключительно под Huawei и другие китайские компании.

Кроме того, Найгер отметил, что принятое решение FCC превышает ее “уставные полномочия”, поскольку эта комиссия не уполномочена вносить утверждения о национальной безопасности или ограничивать использование Фонда универсального обслуживания на основе таких суждений.

FCC 22 ноября приняла решение объявить Huawei угрозой национальной безопасности США и запретила сельским операторам связи США покупать оборудование Huawei при использовании фонда.