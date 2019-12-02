Укравтодор показал первые результаты взвешиваний на дороге

За месяц одна площадка взвешивания грузовиков на трассе Киев-Чоп зафиксировала более 200 фактов нарушения габаритно-весовых ограничений, рекорд поставила фура, которую 9 раз фиксировали со среднией перегрузкой свыше 21 тонны.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодор.

Первые площадки системы взвешивания в движении WiM были запущены в конце сентября 2019 года.

“Система WiM ведет круглосуточное наблюдение, ее нельзя обойти или объехать. Мы ежесекундно получаем данные о каждом нарушении – включая распознанный номерной знак и все параметры.

Сейчас Укравтодор отрабатывает систему оперативного информирования Укртрансбезопасности для того, чтобы нарушение было мгновенно прекращено. Цена таких перегрузок – увеличение разрушающего воздействия на дорогу в 10 и более раз”, – отметил руководитель Укравтодора Александр Кубраков.

По словам главы Укравтодора, такая статистика отныне будет публиковаться еженедельно.

“Уже сейчас мы видим высокую эффективность системы WiM: в 2017 году было выявлено 11 345 транспортных средств с нарушением габаритно-весовых параметров, на которые наложены штрафные санкции, тогда как сейчас мы можем уже говорить о минимум 1000 нарушениях за 1 месяц. И это только на въездах в Киев”, – подчеркнул он.

По словам начальника отдела интеллектуальных транспортных систем Государственного агентства автомобильных дорог Андрея Вознюка, больше всего перегруженных грузовиков двигаются в ночное время.

Из 200 перегруженных грузовиков 100 двигались с перегрузкой свыше 150%, всего 3 имели действующее разрешение на грузовые перевозки на участке дороги, и только 1 транспортировал столько, сколько задекларировал”, – подчеркнул он.