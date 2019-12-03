Что необходимо для того, чтобы построить кредитную фабрику - эксперт

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Прежде чем открыть свою кредитную фабрику, банку или финансовой компании нужно честно ответить на вопрос: а нужна ли вам кредитная фабрика, готовы ли вы доверять автоматизированной системе принятие хотя бы части решений?
О кредитных фабриках, их плюсах, минусах и подводных камнях рассказала на FinRetail2019 Татьяна Киришун, руководитель отдела аналитики Компании CS, в своей презентации «Бесчеловечный кредитный конвейер, или Как построить кредитную фабрику».
«Опыт показывает, что решение довериться автоматизированной системе организация принимает тогда, когда другого выхода просто нет – вырос поток заявок, или есть такие внешние требования к скорости, которые вручную обеспечить нереально. Достигли ли вы этого предела? Если да, то вам пора внедрять кредитный конвейер», – заявила Татьяна Киришун.
Что для этого нужно:
Где кредитуем:
«Добавляем к этим ингредиентам интеграцию с вашей учетной системой и не забываем о печатных формах, последние просто жизненно необходимо свести к разумному минимуму, иначе вся автоматизация бесславно погибнет в борьбе с морем бумаги. Получаем готовое блюдо», – добавила эксперт.
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