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Что необходимо для того, чтобы построить кредитную фабрику - эксперт

Что необходимо для того, чтобы построить кредитную фабрику - эксперт

Прежде чем открыть свою кредитную фабрику, банку или финансовой компании нужно честно ответить на вопрос: а нужна ли вам кредитная фабрика, готовы ли вы доверять автоматизированной системе принятие хотя бы части решений?

О кредитных фабриках, их плюсах, минусах и подводных камнях рассказала на FinRetail2019 Татьяна Киришун, руководитель отдела аналитики Компании CS, в своей презентации «Бесчеловечный кредитный конвейер, или Как построить кредитную фабрику».

«Опыт показывает, что решение довериться автоматизированной системе организация принимает тогда, когда другого выхода просто нет – вырос поток заявок, или есть такие внешние требования к скорости, которые вручную обеспечить нереально. Достигли ли вы этого предела? Если да, то вам пора внедрять кредитный конвейер», – заявила Татьяна Киришун.

Что для этого нужно:

  • четко прописанный процесс принятия решения – критерии, по которым система будет понимать, какой заемщик плохой (автоматически отказать в выдаче кредита), какой точно хороший (автоматически утвердить выдачу кредита), а для каких случаев в этом «бесчеловечном кредитном конвейере» нужно участие андеррайтера;
  • определиться с источниками получения информации о заемщике.

Где кредитуем:

  • отделения банка, собственная сеть точек – обычно этого мало, и потом, заемщик не такой уж любитель ходить в отделения. Поэтому, чтобы быть конкурентными, понадобится подключаться к чужим каналам (интернет-магазинам, торговым площадкам…), а кредитной фабрике понадобятся API для интеграции со сторонним программным обеспечением.

«Добавляем к этим ингредиентам интеграцию с вашей учетной системой и не забываем о печатных формах, последние просто жизненно необходимо свести к разумному минимуму, иначе вся автоматизация бесславно погибнет в борьбе с морем бумаги. Получаем готовое блюдо», – добавила эксперт.

По материалам Finance.UA
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