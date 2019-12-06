0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

Казахстанские майнеры не будут платить налоги за криптодобычу

Казахстанские майнеры не будут платить налоги за криптодобычу

Законодательный аналитик NABDC Мади Сакен заявил, что власти Казахстана не собираются облагать налогом добычу виртуальных валют, пока добытые монеты не будут обменены на бумажные денежные средства.

По его словам, майнинг казахстанскими властями будет рассматриваться как технический процесс, а не предпринимательская деятельность. Оплачивать налоги необходимо будет только от дохода в реальных деньгах.

Стоит отметить, что местные законодатели завершили работу над проектом криптовалютного закона, который определит статус майнинга и налогообложение. Сейчас данный документ находится на рассмотрении у президента. В этом месяце проект передадут на рассмотрение в парламент.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.