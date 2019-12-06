Казахстанские майнеры не будут платить налоги за криптодобычу

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Законодательный аналитик NABDC Мади Сакен заявил, что власти Казахстана не собираются облагать налогом добычу виртуальных валют, пока добытые монеты не будут обменены на бумажные денежные средства.
По его словам, майнинг казахстанскими властями будет рассматриваться как технический процесс, а не предпринимательская деятельность. Оплачивать налоги необходимо будет только от дохода в реальных деньгах.
Стоит отметить, что местные законодатели завершили работу над проектом криптовалютного закона, который определит статус майнинга и налогообложение. Сейчас данный документ находится на рассмотрении у президента. В этом месяце проект передадут на рассмотрение в парламент.
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