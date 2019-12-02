Укргазбанк увеличил лимит финансирования от ЕБРР до $80 млн

Европейский банк реконструкции и развития увеличил лимит торгового финансирования Укргазбанка с $40 млн до $80 млн.

«Укргазбанк очередной раз добился повышения лимита торгового финансирования от European Bank for Reconstruction and Development (ЕБРР) по программе TFP (программа поддержки торговли). Его сумма составила $80 млн, что на $40 млн больше, чем в прошлый раз», – говорится в сообщении финучреждения.

В Укргазбанке отмечают, что повышение лимита торгового финансирования позволит расширить финансирование внешнеэкономических проектов, в том числе и из сегмента МСБ, и увеличить сроки финансирования до 5 лет.

ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в 1993 году банк взял на себя обязательства по предоставлению Украине почти 13,1 млрд евро в рамках 418 проектов.