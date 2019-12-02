Укргазбанк увеличил лимит финансирования от ЕБРР до $80 млн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Европейский банк реконструкции и развития увеличил лимит торгового финансирования Укргазбанка с $40 млн до $80 млн.
«Укргазбанк очередной раз добился повышения лимита торгового финансирования от European Bank for Reconstruction and Development (ЕБРР) по программе TFP (программа поддержки торговли). Его сумма составила $80 млн, что на $40 млн больше, чем в прошлый раз», – говорится в сообщении финучреждения.
В Укргазбанке отмечают, что повышение лимита торгового финансирования позволит расширить финансирование внешнеэкономических проектов, в том числе и из сегмента МСБ, и увеличить сроки финансирования до 5 лет.
ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в 1993 году банк взял на себя обязательства по предоставлению Украине почти 13,1 млрд евро в рамках 418 проектов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему доллар падает, а цены нет - объяснение МинэкономикиВчера, 12:00 - 10803 12
Киевводоканал утвердил новые взносы: за что придется заплатитьВчера, 08:37 - 1858 12
В НБУ назвали преимущества сильной гривныВчера, 14:02 - 3005 9
Строительство «Северного потока-2» возобновили3 ч. назад - 478 4
Средняя цена на землю в регионах Украины (инфографика)Позавчера, 21:09 - 6845 4
Почему доллар падает, а цены нет - объяснение МинэкономикиВчера, 12:00 - 10803 12
Мировой кризис: эксперт рассказал, как он повлияет на курс гривны (видео)Вчера, 13:00 - 5945 1
В НБУ назвали преимущества сильной гривныВчера, 14:02 - 3005 9
Рада отсрочила увеличенные штрафы за ввоз "еврономера"Вчера, 16:01 - 2294 2
Кем и где работают украинские заробитчане (исследование)Вчера, 19:02 - 1668
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)30 мин. назад - 7
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)Позавчера, 17:10 - 781
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 634
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1793
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3659 1